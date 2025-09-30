باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کابینه عربستان سعودی روز سهشنبه آمادگی این کشور را برای همکاری با ایالات متحده برای دستیابی به توافق جامع جهت توقف جنگ در غزه مجدداً تأیید کرد.
به گزارش خبرگزاری عربستان سعودی (SPA)، کابینه در جلسهای به ریاست محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرد که عربستان سعودی آماده همکاری با ایالات متحده برای دستیابی به آتشبس غزه و حمایت از تلاشها برای خروج کامل اسرائیل از نوار غزه است و «کمکهای بشردوستانه کافی و نامحدودی را ارائه میدهد که در نتیجه به افزایش تلاشها برای دستیابی به صلح عادلانه و جامع بر اساس راه حل دو کشور، که تضمین کننده تأسیس یک کشور فلسطینی در امتداد مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی است، کمک میکند».
کابینه عربستان همچنین از پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه و اعلام او مبنی بر عدم الحاق کرانه باختری استقبال کرد.
طرح ترامپ که روز دوشنبه رونمایی شد، خواستار آتشبس، آزادی اسرا توسط حماس ظرف ۷۲ ساعت، خلع سلاح حماس و خروج تدریجی اسرائیل از غزه و به دنبال آن یک دولت انتقالی پس از جنگ به ریاست خود ترامپ است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که روز دوشنبه با ترامپ کنفرانس خبری برگزار کرد، در صورت پایبندی حماس به آن، از این طرح حمایت کرد.
ترامپ هفته گذشته گفت که علیرغم درخواستهای برخی از سیاستمداران راست افراطی در اسرائیل که خواهان گسترش حاکمیت بر این منطقه و از بین بردن امیدها برای تشکیل یک کشور فلسطینی هستند، اجازه نخواهد داد اسرائیل کرانه باختری را ضمیمه خود کند.
این درخواستها به شدت توسط رهبران عرب و جهان رد شده است.
منبع: العربیه انگلیسی