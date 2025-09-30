شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود مدارس متوسطه در شهرستان تویسرکان استان همدان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از ارکان اساسی آموزش و توسعه علم و دانش، نقش کلیدی در ارتقای سطح علمی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه دارد. اما کمبود مدارس و فضاهای آموزشی مناسب یکی از چالش‌های کشورمان نظام آموزشی کشورمان تبدیل شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود مدارس متوسطه در شهرستان تویسرکان استان همدان خبرداد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و خداقوت لطف کنید یک گزارش در مورد ۱۴۰ دانش آموز دوره متوسطه ( ۷ و ۸و ۹) که بدون مدرسه هستند تهیه کنید و در مورد این مشکل در شهرستان تویسرکان استان همدان رسیدگی کنید.

