شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود مدارس متوسطه در شهرستان تویسرکان استان همدان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از ارکان اساسی آموزش و توسعه علم و دانش، نقش کلیدی در ارتقای سطح علمی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه دارد. اما کمبود مدارس و فضاهای آموزشی مناسب یکی از چالش‌های کشورمان نظام آموزشی کشورمان تبدیل شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود مدارس متوسطه در شهرستان تویسرکان استان همدان خبرداد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و خداقوت لطف کنید یک گزارش در مورد ۱۴۰ دانش آموز دوره متوسطه ( ۷ و ۸و ۹) که بدون مدرسه هستند تهیه کنید و در مورد این مشکل در شهرستان تویسرکان استان همدان رسیدگی کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: کمبود مدارس ، مدارس متوسطه ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
کمبود مدرسه متوسطه اول در روستای آبخیزه و دردسر‌های آن برای دانش آموزان
سایه سنگین کمبود مدارس دوره اول متوسطه در سمنان
شهروندخبرنگار اصفهان؛
کمبود مدرسه هنرستان چالش دانش آموزان محله گورت خوراسگان شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خلف وعده شرکت سایپا خریداران ساینا را چشم انتظار تحویل خودرو گذاشت
چالش تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس از زبان شهروندخبرنگار
کلافگی شهروندان از سهیمه بندی دفاتر ازدواج و طلاق
تعیین تکلیف داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش به کجا رسید؟
راه اندازی ایستگاه سلامت در کازرون در قاب تصاویر
مراسم تجلیل از آتش‌نشانان ماهدشتی در روز آتش‌نشانی و ایمنی + عکس
درخواست دانشجویان دکتری برای لغو برگزاری فرایند پیش دفاع متمرکز
سایه سنگین کمبود مدارس متوسطه این بار در تویسرکان
آخرین اخبار
سایه سنگین کمبود مدارس متوسطه این بار در تویسرکان
کلافگی شهروندان از سهیمه بندی دفاتر ازدواج و طلاق
تعیین تکلیف داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش به کجا رسید؟
چالش تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس از زبان شهروندخبرنگار
مراسم تجلیل از آتش‌نشانان ماهدشتی در روز آتش‌نشانی و ایمنی + عکس
خلف وعده شرکت سایپا خریداران ساینا را چشم انتظار تحویل خودرو گذاشت
درخواست دانشجویان دکتری برای لغو برگزاری فرایند پیش دفاع متمرکز
راه اندازی ایستگاه سلامت در کازرون در قاب تصاویر
نارضایتی شهروندان از توقف شماره گذاری وانت نیسان زامیاد
گلایه اهوازی‌ها از تعطیل نشدن مدارس در روز‌های آلودگی هوا