رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اقدام دولت در تدوین آیین‌نامه‌ها برنامه هفتم در سال نخست را ارزشمند عنوان کرد و گفت: این اقدام سبب شده امکان مقایسه و ارزیابی فراهم شود، اما بررسی دقیق بند به بند احکام بر عهده کمیسیون‌های تخصصی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا تاجگردون عصر سه‌شنبه (۸ مهرماه) در توضیح نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه درخصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم گفت: امیدواریم طبق برنامه ریزی انجام شده، ۲۹ مهرماه گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی در خصوص گزارش دولت درباره اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول دریافت شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم، افزود: در این ماده سازوکار خوبی برای نظارت مجلس بر اجرای برنامه پیش بینی شده است. دولت هم کار ارزشمندی انجام داده در انجام به موقع گزارش عملکرد داده که البته این گزارش ضعف‌هایی دارد.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گزارش‌ها باید به شکلی بررسی شوند تا بتوان با گزارش سال بعد مقایسه کرد، گفت: بنابراین، چارچوب ارسال گزارش‌ها اهمیت دارد هرچندکه بسیاری از نمایندگان هنوز گزارش سازمان برنامه را مطالعه نکرده‌اند.

وی با اشاره به کتاب‌های ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه که شامل جداول آماری است، تصریح کرد: این گزارش‌ها تلفیقی و تحلیلی نیستند بلکه صرفا توسط کارشناسان دستگاهی تنظیم شده‌اند و از آنها نمی‌توان تحلیل یا ارزیابی عمیق به دست آورد؛ بنابراین به رؤسای کمیسیون‌ها توصیه می‌شود برای این گزارش‌ها وقت نگذارند.

تاجگردون گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت نظارت مجلس را مهم دانست و یادآور شد: در این گزارش‌ها احکام برنامه بند به بند تفکیک شده تا مشخص شود کدام حکم اجرا شده، کدام حکم کمتر اجرا شده و کدام حکم اصلا محقق نشده است.

وی با اشاره به اقدام ارزشمند دولت در سال اول برنامه که آیین‌نامه‌ها مربوطه را تدوین کرده است، یادآور شد: این اقدام سبب شده امکان مقایسه و ارزیابی فراهم شود. اما بررسی دقیق بند به بند احکام بر عهده کمیسیون‌های تخصصی است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره گزارش دولت در حوزه اهداف کمی غیرقابل اجرا گفت: مثلا در جدول مربوط به رشد اقتصادی، دولت اعلام کرده که رشد ۸ درصدی اقتصاد قابل تامین نیست و باید به ۲.۵ درصد کاهش یابد که این مورد وظیفه کمیسیون‌های تخصصی است تا این موضوع را بررسی کنند.

وی با ذکر مثالی دیگر عنوان کرد: قانون برنامه دستیابی به ۴۰ درصد ضریب خودکفایی برای ذرت و دانه‌های روغنی را تعیین کرده است، اما دولت گفته این هدف باید به ۲۵ درصد کاهش داده شود که بررسی این موضوع هم بر عهده کمیسیون کشاورزی است. همچین در حوزه فرهنگی، رشد ۲۵ درصدی سالیانه مؤسسات قرآن و عترت پیش‌بینی شده، اما دولت بر عدم تحقق این هدف تاکید دارد که بررسی این موضوع هم بر عهده کمیسیون فرهنگی است.

تاجگردون با اشاره به اهداف قابل تحقق که در برخی بخش‌ها دولت فراتر از هدف تعیین‌شده آن را اعلام کرده است، یادآور شد: نمونه آن معدن است؛ بنابراین باید کمیسیون‌ها در این موارد حساس باشند چرا که این اعداد نهایتا بر بودجه سالانه و ارزیابی نهایی تأثیر مستقیم دارند.

وی برنامه هفتم توسعه را حیثیت مجلس عنوان کرد و افزود: اگر نیاز به اصرار و اصلاح در برنامه است، باید در یک توافق این موضوع انجام شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در ۲ هفته آینده تعدادی از احکام فرابخشی و احکام بخشی توسط کمیسیون‌ها بررسی خواهد شد. مثلا اگر رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باشد و فقط ۱۰۰ میلیارد دلار محقق شود، اثر منفی آن باید در گزارش‌ها ذکر شود. این موضوعات چه علنی و چه غیرعلنی باید بین دولت و مجلس مطرح شود.

