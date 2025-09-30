باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ مرتضی نوری پناه اظهار داشت : پلیس شهرستان ایرانشهر با رصد دقیق فعالیت سوداگران مرگ که قصد جابجایی و انتقال مواد مخدر به عمق کشور داشتند را شناسایی و تحت رصد قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر افزود.مامورین پلیس در محور خاش به ایرانشهر دستور ایست را به یک دستگاه خودرو سواری پارس را صادر کردند، ولی قاچاقچیان بدون توجه به ایست پلیس به مسیر خود ادامه و قصد متواری شدن از محل را داشتند که مامورین با هوشیاری کامل مانع از انجام این کار شده و درگیری مسلحانه ما بین پلیس و قاچاقچیان آغاز شد.

وی افزود:در این درگیری دو نفر از سودا گران مرگ به هلاکت رسیده و در پاکسازی از محل ضمن توقیف یک دستگاه خودرو سواری پارس، ۴۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک، یک قبضه سلاح نارنجک انداز، دو قبضه اسلحه کلاش، یک قبضه کلت کمری کشف گردید.

منبع فراجا