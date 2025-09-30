قطر اعلام کرد که قرار است روز سه‌شنبه با مذاکره‌کنندگان حماس، مصر و ترکیه برای بحث در مورد طرح غزه ترامپ مذاکره کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - قطر اعلام کرد که قرار است روز سه‌شنبه با مذاکره‌کنندگان حماس، مصر و ترکیه برای بحث در مورد طرح غزه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مذاکره کند و افزود که حماس آن را «مسئولانه» بررسی خواهد کرد.

ترامپ در واشنگتن طرحی را رونمایی کرد که خواستار آتش‌بس، آزادی اسرا توسط حماس ظرف ۷۲ ساعت، خلع سلاح حماس و خروج تدریجی اسرائیل از غزه و به دنبال آن تشکیل یک دولت انتقالی پس از جنگ به ریاست خود رئیس جمهور آمریکا است.

قطر و مصر روز دوشنبه این پیشنهاد را به حماس تحویل دادند و «ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: هیئت مذاکره‌کننده (حماس) قول داد که آن را مسئولانه بررسی کند.»

امروز همچنین جلسه دیگری با حضور طرف ترک با هیئت مذاکره‌کننده برگزار خواهد شد. وی گفت که رئیس اطلاعات مصر و همتای ترک او برای شرکت در مذاکرات در دوحه بودند.

الانصاری افزود: «هنوز برای صحبت در مورد پاسخ‌ها خیلی زود است، اما ما واقعاً خوشبین هستیم که این طرح، همانطور که گفتیم، جامع است.»

پس از اعلام این خبر در روز دوشنبه، مقامات قطری اعلام کردند که پس از عذرخواهی اسرائیل به خاطر حمله بی‌سابقه‌اش به رهبران حماس در دوحه در اوایل این ماه، آماده‌اند تا برای برقراری آتش‌بس در سرزمین‌های فلسطینی تلاش کنند.

الانصاری افزود که ایالات متحده به قطر تضمین‌های امنیتی داده و اسرائیل قول داده است که دیگر به آن حمله نکند.

الانصاری گفت: «تضمین‌های امنیتی و تعهداتی که در تماس تلفنی دیروز (دوشنبه) توسط رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر اسرائیل (بنیامین نتانیاهو) ارائه شد، بسیار واضح و تحت ضمانت رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه قطر هرگز مورد حمله قرار نخواهد گرفت، بود.»

وی گفت: «ما از تضمین‌های امنیتی که دریافت کرده‌ایم راضی هستیم.» وی افزود که همچنین «اسرائیل تعهد داده است که دیگر به قطر حمله نکند.»

قطر، به همراه مصر و ایالات متحده، تلاش‌هایی را برای میانجیگری آتش‌بس جامع بین اسرائیل و حماس رهبری کرده است.

منبع: رویترز

