جانشین انتظامی استان از عملیات موفق پلیس آگاهی و شناسایی و دستگیر عضو دیگر باند آدم ربایی در این استان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سردار علیرضا دلیری  اظهار داشت؛ در پی وقوع یک فقره آدم ربایی در تیر ماه ۱۴۰۴، تحقیقات گسترده پلیسی برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده آغاز شد.

این مقام ارشد انتظامی افزود؛ در مرداد ماه ۱۴۰۴ با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان، گروگان صحیح و سالم و یکی از آدم ربایان نیز در همان عملیات دستگیر شد.

جانشین انتظامی استان س و ب در ادامه گفت: اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی سایر عوامل همچنان ادامه داشت تا اینکه در روز‌های اخیر، یکی دیگر از اعضای این باند شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

منبع فراجا

برچسب ها: آدم ربایی ، فراجا
