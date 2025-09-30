باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه خطاب به فرماندهان ارشد نظامی در ویرجینیا گفت که روسیه و چین در فناوری تسلیحات هسته‌ای از ایالات متحده عقب مانده‌اند اما تا پنج سال دیگر «برابر» خواهند شد. او همچنین گفت که فناوری زیردریایی ایالات متحده ۲۵ سال از روسیه و چین جلوتر است.

ترامپ گفت که در ماه اوت دو زیردریایی هسته‌ای را به روسیه نزدیک‌تر کرده است، زیرا ایالات متحده «کمی تهدید شده» و مسکو «از کلمه «هسته‌ای» استفاده کرده است».

او افزود: یکی از زیردریایی‌ها «در کمین است، اما مطمئنم که مجبور به استفاده از آن نخواهیم شد» و ادعا کرد که «کاملاً غیرقابل شناسایی» است.

رئیس جمهور آمریکا گفت که در پی اظهارات دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه «یک یا دو» زیردریایی هسته‌ای را «فقط برای احتیاط» به روسیه نزدیک‌تر کرده است.

ترامپ در یک نشست فوق‌العاده با افسران نظامی در پایگاه تفنگداران دریایی در کوانتیکو، ویرجینیا گفت: «ما اخیراً کمی توسط روسیه تهدید شدیم و من یک زیردریایی، زیردریایی هسته‌ای، کشنده‌ترین سلاحی که تاکنون ساخته شده است، فرستادم.» ترامپ توضیح داد که این تصمیم بر اساس «اشاره به هسته‌ای» گرفته شده است.

بیش از ۱ تریلیون دلار برای ارتش در سال ۲۰۲۶ هزینه می‌کنیم

رئیس جمهور آمریکا گفت که متعهد به صرف بیش از ۱ تریلیون دلار برای ارتش ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ شده است، «بیشترین هزینه در تاریخ کشورمان».

ترامپ در سخنرانی خود تأکید کرد که دولت او «سال آینده نیروی دریایی ایالات متحده را با حداقل ۱۹ کشتی گسترش خواهد داد و زیردریایی‌ها، ناوشکن‌ها، کشتی‌های تهاجمی و موارد دیگر را در آن قرار خواهد داد و با پیشرفت ما، این مبلغ بسیار بیشتر از این خواهد بود».

علاوه بر این، رئیس جمهور ایالات متحده فاش کرد که پرسنل ارتش سال آینده ۳.۸ درصد افزایش حقوق دریافت خواهند کرد.

ما از داخل مورد تهاجم قرار گرفته‌ایم

دونالد ترامپ وضعیت کشورش را با چیزی که او آن را "تهاجم از درون" نامید، توصیف کرد و هشدار داد که تهدیدهای داخلی به اندازه تهدیدهای خارجی قابل توجه هستند.

ترامپ خطاب به فرماندهان ارشد نظامی در ویرجینیا گفت که این خطر پیچیده‌تر از مبارزه با دشمن خارجی است زیرا "آنها یونیفرم نمی‌پوشند." او ادعا کرد که دولتش پس از آنچه که او "تریلیون‌ها" هزینه برای دفاع ملی توصیف کرد، به سرعت در حال متوقف کردن این تهدید است.

ترامپ به مداخله نظامی گذشته خود در واشنگتن اشاره کرد و گفت که این شهر را امن‌تر کرده است و متعهد به افزایش بیشتر بودجه دفاعی شد. او برنامه‌هایی را برای افزایش حقوق سربازان و سایر اعضای نیروهای مسلح برجسته کرد و این اقدامات را به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تقویت امنیت در داخل و در عین حال ادامه حفاظت از مرزهای ایالات متحده مطرح کرد.

اگر از فرماندهان نظامی آمریکا خوشم نیاید آنها را اخراج خواهم کرد

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که روز سه‌شنبه با فرماندهان ارشد نظامی ایالات متحده دیدار خواهد کرد و اگر از هر یک از آنها خوشش نیاید، آنها را در جا اخراج خواهد کرد.

ترامپ افزود: "من با ژنرال‌ها، دریاسالارها و فرماندهان دیدار خواهم کرد و اگر از کسی خوشم نیاید، او را فوراً اخراج خواهم کرد."

پوتین و زلنسکی باید برای حل و فصل جنگ با یکدیگر دیدار کنند

ترامپ همچنین از آنچه که او به عنوان توانایی‌های صلح‌آمیز خود توصیف کرد، تمجید کرد، اما گفت که درگیری‌ها در غزه و اوکراین علیرغم میانجیگری دولت او همچنان ادامه دارد.

وی تاکید کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین باید برای حل و فصل جنگ با یکدیگر دیدار کنند.

ترامپ همچنین گفت که حماس باید با توافق صلح غزه که توسط ایالات متحده پیشنهاد شده است، موافقت کند. ترامپ گفت: «حماس باید موافقت کند و اگر این کار را نکند، برایشان بسیار سخت خواهد بود.»

اگر جایزه صلح نوبل را نبرم «توهین» به ایالات متحده خواهد بود

او گفت که اگر جایزه صلح نوبل را به خاطر نقش خودخوانده‌اش در حل تعدادی از جنگ‌ها دریافت نکند، «توهین» به ایالات متحده خواهد بود.

ترامپ مدعی شد: «آیا جایزه نوبل را دریافت خواهید کرد؟ قطعاً نه. آنها آن را به کسی می‌دهند که هیچ کاری نکرده است. این توهین بزرگی به کشور ما خواهد بود.»

منبع: رویترز