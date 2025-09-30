الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی

معاون وزارت کار از راه‌اندازی سامانه یکپارچه صدور ویزای کار برای تمامی اتباع خارجی خبر داد و گفت: از این پس به‌کارگیری نیروی کار غیرایرانی تنها از طریق ثبت رسمی در سامانه و دریافت ویزای کاری مجاز است که امکان بهره‌مندی از خدمات بانکی و بیمه را برای نیروی کار خارجی فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی سامانه ثبت و صدور ویزای کار برای اتباع خبر داد و گفت: این طرح امکان بهره‌مندی نیروی کار خارجی از خدمات بانکی و بیمه را فراهم می‌کند.

 سید مالک حسینی با اشاره به ابلاغ شیوه‌نامه جدید ساماندهی نیروی کار خارجی اعلام کرد که به‌کارگیری نیروی کار غیرایرانی از این پس تنها با صدور ویزای کاری و ثبت رسمی در سامانه مجاز خواهد بود.

وی افزود این شیوه‌نامه همزمان به ادارات کل استان‌ها ابلاغ شده است. حسینی با بیان اینکه پیش از این تنها برای نیروی کار متخصص اتباع ویزای کار صادر می‌شد، توضیح داد: برای نیروی کار نیمه‌ماهر و ساده تنها کارت کار صادر می‌کردیم که یک توافق داخلی بود و چالش‌هایی در زمینه شناسایی، ساماندهی و ارائه خدماتی مانند افتتاح حساب بانکی و بیمه ایجاد کرده بود.

