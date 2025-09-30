باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز زندان خیریه امیرالمومنین (ع) در سال ۹۷ به عنوان پایلوت یک خانه حمایتی توانبخشی مردان با ظرفیت ۱۰ نفر شروع به فعالیت کرد و درحال حاضر نیز به ۸۴ سالمند خدمات ارایه می‌کند که ۶۰ سالمند تحت پوشش یارانه درجه یک هستند.

طرح این مرکز در سه فاز بنا نهاده شد که در حال حاضر فاز دوم تکمیل و مورد افتتاح قرار گرفت و ستاد بهزیستی کشور نیز قول مساعد پرداخت یارانه برای ۵۰ سالمند را داده است.

مساحت این مرکز هفت هکتار و بنای ساختمانی آن را نیز حدود پنج هزار مترمربع می‌باشد، مرکز سالمندان خیریه امیرالمومین (ع) از طریق خیرین استان و با اجاره باغ اطراف مرکز علاوه بر تخصیص یارانه، تامین مالی می‌شود.

زهرا غلامرضایی مدیرکل بهزیستی قزوین در حاشیه مراسم افتتاح مرکز سالمندان امیرالمومنین (ع) گفت: هفته سالمندان فرصتی ارزشمند برای تکریم، توانمندسازی و ارتقاء جایگاه اجتماعی این قشر در جامعه است و با توجه به گسترش روز افزون سالمندی، لزوم ورود جدی دستگاه‌ها به مبحث سالمندی با تمام زیرمجموعه‌های آن اعم از درمان، اقتصاد و رفاه وجود دارد.

وی ادامه داد: برگزاری مداوم شورای سالمندان، تعهد دستگاه‌ها به انجام وظایف قانونی خود، فعال شدن مراکز غیردولتی و نهاد‌های مردم نهاد و افزایش پشتوانه‌های قانونی حمایت از سالمندان از جمله اقدامات موثر در این حوزه می‌باشد که نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت است.

به گفته این مسئول، در راستای تحقق اهداف شورای ملی سالمندان و با توجه به تقویم پیشنهادی، دستورالعمل اجرایی سند ملی سالمندان کشور در جهت ساماندهی، بهبود روش زندگی، ارتقای کیفیت و ایجاد رضایت به منظور ساماندهی سلامت و رفاه سالمندان، اولین شورای سالمندان استان جهت اجرا تدوین و به دستگاه‌ها نیز ابلاغ شد که امیدواریم اقدامات مناسبی در این راستا شکل گیرد.

مدیرکل بهزیستی قزوین بیان کرد: با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی، نیاز است فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان، ایجاد شرایط لازم برای تامین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش بینی ساز و کار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی سالمندان در عرصه‌های مناسب انجام شود.

۱۸ هزار و ۸۰۰ سالمند تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و در حال حاضر هشت مرکز شبانه روزی، چهار مرکز روزانه و ۲ مرکز حمایتی بهزیستی خدمات شایسته‌ای را به سالمندان ارایه می‌دهند، می‌پردازد.

منبع: ایرنا