مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: چهارشنبه و پنجشنبه در غالب مناطق کشور کاهش قابل ملاحظه دما پیش بینی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در استان گیلان، نیمه شرقی مازندران، نوار شرقی اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: فردا (چهارشنبه) بارش در استان های ساحلی دریای خزر تقویت می شود و در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز و خراسان شمالی رگبار پراکنده پیش بینی می‌شود که بارش روز چهارشنبه در استان‌های گیلان و مازندران شدت خواهد داشت.

او بیان کرد: پنجشنبه در سواحل دریای خزر احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست.چهارشنبه و پنجشنبه در غالب مناطق کشور کاهش قابل ملاحظه دما پیش بینی می شود. اماجمعه و شنبه جوی آرام و پایدار در بیشتر مناطق کشور حاکم خواهد بود.

وی افزود: از امشب تا پایان هفته افزایش سرعت وزش باد با احتمال گردو خاک در مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در شمال شرق استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌هایی از مرکز نیز پیش‌بینی می‌شود.

او یادآور شد: از امشب تا آخر هفته خلیج فارس و شرق دریای عمان و طی روزهای پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج و متلاطم است.