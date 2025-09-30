مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: چهارشنبه و پنجشنبه در غالب مناطق کشور کاهش قابل ملاحظه دما پیش بینی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در استان گیلان، نیمه شرقی مازندران، نوار شرقی اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: فردا (چهارشنبه) بارش در استان های ساحلی دریای خزر تقویت می شود و در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز و خراسان شمالی رگبار پراکنده پیش بینی می‌شود که بارش روز چهارشنبه در استان‌های گیلان و مازندران شدت خواهد داشت.

او بیان کرد: پنجشنبه در سواحل دریای خزر احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست.چهارشنبه و پنجشنبه در غالب مناطق کشور کاهش قابل ملاحظه دما پیش بینی می شود. اماجمعه و شنبه جوی آرام و پایدار در بیشتر مناطق کشور حاکم خواهد بود.

وی افزود: از امشب تا پایان هفته افزایش سرعت وزش باد با احتمال گردو خاک در مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در شمال شرق استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌هایی از مرکز نیز پیش‌بینی می‌شود.

او یادآور شد: از امشب تا آخر هفته خلیج فارس و شرق دریای عمان و طی روزهای پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج و متلاطم است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
نفوذ توده هوای خنک به نواحی شمال کشور از اواسط هفته
کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور از ۹ مهرماه
بارش پراکنده باران در گیلان، مازندران و اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۸ مهر ماه
واریز سود سهام عدالت متوفیان برای وراث همراه با سود ۱۴۰۲ به شرط سجامی بودن
ساعت ۱۴ امروز، آخرین مهلت برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت
عملیات اجرایی ۶۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن کلید خورد+ فیلم
فردا حراج سکه مرکز مبادله برگزار می‌شود
یکسان سازی نرخ آرد و نان گامی موثر در پایان بخشیدن به قاچاق
نحوه ثبت درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق
هیچ‌ چالشی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد
تحقق حکمرانی مردمی با مشارکت مردم در طرح نشان دار کردن مالیات
آخرین اخبار
پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی است
کاهش دمای هوای کشور در روزهای پایانی هفته
جزئیات بازار دوم ارزی مرکز مبادله اعلام شد/ بانک مرکزی دخالتی در نرخ‌ها ندارد
مالیات اولین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده است
تحریم تأثیر دارد، اما تاثیر سوءمدیریت بدتر از اسنپ بک است / بازار دو میلیارد دلاری عراق در حوزه لاستیک و پلاستیک
توسعه روابط ایران و روسیه در حوزه نظام مالیاتی کشور+ فیلم
گشایش نمایشگاه بین‌المللی اینوپروم بلاروس با حضور وزیر صمت
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۸ مهر ماه
صادرات طلای سرخ ۶۰ درصد افزایش یافت
فروش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال «کالای تملیکی»
ارتقای دیپلماسی استاندارد و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق سند جامع راهبردی
بهره‌برداری از ۴۰ همت پروژه جدید آب و فاضلاب
مکانیسم ماشه بخش معدن را متوقف نمی‌کند/ اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای زیرساخت بخش معدن
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
۷۵ درصد تولید مواد معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود
واریز سود سهام عدالت متوفیان برای وراث همراه با سود ۱۴۰۲ به شرط سجامی بودن
عملیات اجرایی ۶۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن کلید خورد+ فیلم
نحوه ثبت درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق
توسعه تجارت با کشورهای منطقه محور نشست اتحادیه اوراسیا
هیچ‌ چالشی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ مهرماه ۱۴۰۴
۶ الی ۷ درصد از مشترکان تهران بیش از دو برابر الگو آب مصرف می‌کنند+ فیلم
آغاز فصل نوین حمل‌ونقل با همکاری وزارتخانه‌های راه و ارتباطات
پروژه تعمیراتی واحد S۱ نیروگاه ایرانشهر به دست متخصصان داخلی
هشدار جلوگیری از کشت محصولات آب بر به کشاورزان
عبور از ناترازی‌های انرژی تنها از طریق ایجاد شهر پایدار امکان پذیر است
ساعت ۱۴ امروز، آخرین مهلت برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت
توقیف ۲ برند غیراستاندارد چسب کاشی
فردا حراج سکه مرکز مبادله برگزار می‌شود
تحقق حکمرانی مردمی با مشارکت مردم در طرح نشان دار کردن مالیات