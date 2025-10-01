پس از برگزاری آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۳، جمعی از داوطلبان به تخلفات و ابهامات موجود در نتایج این آزمون اعتراض کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - در پی برگزاری آزمون کیفیت بخشی سال ۱۴۰۳، جمعی از داوطلبان نسبت به تخلفات و ابهامات موجود در نتایج این آزمون، خواستار رسیدگی مسئولین و مقامات مربوطه شدند. براساس گزارش‌ها، این آزمون پس از ۱۴ سال به دستور رئیس‌جمهور شهید رئیسی برگزار شد، اما به گفته معترضان، در این آزمون مشکلات جدی و تخلفات قابل توجهی مشاهده شده است.

بلاتکلیفی داوطلبان آزمون کیفیت بخشی وزارت آموزش و پرورش پس از یک سال

یکی از داوطلبین معترض در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از تاریخ ۸ مهر سال گذشته که نتایج اولیه این آزمون اعلام شد، ما بلاتکلیف مانده‌ایم و نزدیک به یک سال است که زندگی‌مان تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته است.

این داوطلب افزود: در کمیته حقیقت‌یاب، ۲۰ کارنامه به صورت رندوم بررسی شد که از میان آنها، ۱۵ کارنامه دارای ابهام بود و مشکلات جدی در نتایج مشاهده شد.

این داوطلب ادامه داد: ما از مسئولین محترم می‌خواهیم که به این موضوع رسیدگی کنند و مشکلات ما را حل نمایند. هر روز تجمعاتی در تهران برگزار می‌کنیم، اما متاسفانه هیچ توجهی به این مسائل نشده است.

همچنین، معترضان به تغییرات نمرات و حد نصاب‌ها در دو کارنامه صادر شده اشاره کردند و گفتند: این تغییرات به صورت مهندسی انجام شده و حق ما ضایع شده است.

در پایان، معترضان از نمایندگان مجلس و مسئولین وزارت آموزش و پرورش درخواست کردند که به مشکلات آنها رسیدگی کنند و امید دارند که با پیگیری‌های لازم، حق آن‌ها احیا شود. این موضوع همچنان در دست بررسی است و داوطلبان امیدوارند که مسئولین با دقت بیشتری به این مسئله پرداخته و راه‌حلی برای مشکلات آنان ارائه دهند.

همه اعتراضات بررسی شده است

در همین راستا علی فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نتایج آزمون اعلام شده و در صورتی که هر فردی اعتراضی داشته باشد، می‌تواند کارنامه خود را به ما ارائه دهد. ما آمادگی داریم تا دوباره کارنامه‌ها را بررسی کنیم. اما باید توجه داشت که آزمون تعیین تکلیف شده و تمامی مراحل آن با دقت انجام شده است.

سخنگوی آموزش و پرورش همچنین به تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون‌های مختلف اشاره کرد و افزود: در مجموع تمام آزمون‌های آموزش و پرورش از جمله ،دبیری، آموزگاری، کیفیت بخشی و فرهنگیان حدود دو میلیون نفر در آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش ی شرکت کرده‌اند. در آزمون کیفیت بخشی، حدود ۴۵ هزار نفر به مرحله مصاحبه دعوت شدند و تعداد زیادی از آن‌ها موفق به قبولی شدند.

فرهادی ادامه داد: اگر داوطلبی احساس می‌کند نمره قبولی‌اش از آخرین فرد قبول‌شده بیشتر بوده و موفق به قبولی نشده است، می‌تواند کارنامه خود را ارائه دهد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. ما همه کارنامه‌ها را یک بار دیگر بررسی کرده‌ایم و هیچ مشکلی وجود ندارد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: اعتراضات به حق است و ما همواره آماده‌ایم تا به این اعتراضات پاسخ دهیم. همچنین باید به این نکته توجه کرد که نمره مصاحبه شفاهی ۶۰ درصد تأثیر در نمره نهایی دارد که ممکن است باعث بروز برخی نارضایتی‌ها شود.

فرهادی گفت: ما به بررسی دقیق تمامی اعتراضات ادامه خواهیم داد و امیدواریم با همکاری هم بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

با توجه به ادامه اعتراضات داوطلبان و تأکید مسئولان بر شفافیت در فرایند برگزاری آزمون، به نظر می‌رسد این موضوع همچنان نیازمند پیگیری دقیق‌تر و تعامل بیشتر میان معترضان و نهادهای متولی باشد تا ضمن رفع ابهامات موجود، اعتماد عمومی نیز تقویت شود.