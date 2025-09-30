سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر سواحل مرکزی فیلیپین را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی -  سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر عصر سه‌شنبه سواحل مرکزی فیلیپین را لرزاند و پیش‌بینی قبلی خود را که ۷ ریشتر بود، اصلاح کرد.

مرکز زلزله حدود ۱۱ کیلومتری (هفت مایلی) شرق-جنوب شرقی کالپه، شهری در استان بوهول با جمعیتی حدود ۳۳۰۰۰ نفر بود.

مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام اعلام کرد: "هیچ تهدید سونامی از جانب این زلزله وجود ندارد" و "هیچ اقدامی لازم نیست. "

زلزله‌ها تقریباً هر روز در فیلیپین، که در "حلقه آتش" اقیانوس آرام واقع شده است، رخ می‌دهند. این حلقه، قوسی از فعالیت‌های لرزه‌ای شدید است که از ژاپن تا آسیای جنوب شرقی و در سراسر حوضه اقیانوس آرام امتداد دارد.

بیشتر آنها آنقدر ضعیف هستند که توسط انسان‌ها احساس نمی‌شوند، اما زلزله‌های قوی و مخرب به طور تصادفی رخ می‌دهند و هیچ فناوری برای پیش‌بینی زمان و مکان احتمالی آنها وجود ندارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: حوادث طبیعی ، زلزله
خبرهای مرتبط
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر مرکز چین را لرزاند
اعزام تیم پزشکی اندونزی به کنر برای کمک به زلزله‌زدگان
زلزله ۵.۳ ریشتری ترکیه را تکان داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استعفای دسته‌ جمعی کارمندان کنسولگری افغانستان در بِن
تله صلح ترامپ برای غزه
طرح صلح ترامپ برای غزه: نجات نتانیاهو و دفن رویای کشور فلسطین
جلسه بی‌سابقه فرماندهان ارتش آمریکا در پایگاهی نزدیک واشنگتن با دعوت مرموز ترامپ
جسد سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه در پاریس پیدا شد
کشتی باری در عدن همچنان می‌سوزد
بازگشت استعمار پیر: تونی بلر، چهره‌ای منفور در فلسطین، مأمور اداره غزه می‌شود
اخراج ۱۰۰ مهاجر غیرقانونی ایرانی از آمریکا
طلای جهانی باز هم رکورد شکست؛ هر اونس به مرز ۳۹۰۰ دلار نزدیک شد
چرخش ۱۸۰ درجه‌ای نتانیاهو پس از اعلام توافق: در غزه می‌مانیم
آخرین اخبار
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
عربستان آمادگی خود را برای همکاری با آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس در غزه اعلام کرد
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
جمهوری چک ورود دیپلمات‌های روسی را محدود می‌کند
۲ زخمی در پی عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری
جسد سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه در پاریس پیدا شد
بسته‌شدن گذرگاه تورخم در پی قطع اینترنت افغانستان
برکناری سراج‌الدین حقانی از وزارت کشور طالبان
طرح استراتژیک آسه آن برای کاهش وابستگی تجاری به آمریکا
بازگشت استعمار پیر: تونی بلر، چهره‌ای منفور در فلسطین، مأمور اداره غزه می‌شود
قطر: عذرخواهی اسرائیل اعتراف به گناه است
حماس بررسی طرح صلح ترامپ برای غزه را آغاز کرد
روسیه در واکنش به طرح ترامپ: خواهان نتیجه صلح‌آمیز در خاورمیانه هستیم
طرح صلح ترامپ برای غزه: نجات نتانیاهو و دفن رویای کشور فلسطین
نخاله: طرح ترامپ-نتانیاهو، نقشه آمریکا برای انفجار منطقه است
واکنش جنبش احرار به طرح ترامپ: ابزاری برای نجات نتانیاهو است
کشتی باری در عدن همچنان می‌سوزد
سقوط قیمت نفت درپی انتظار برای افزایش تولید اوپک پلاس
مادورو آماده اعلام وضعیت اضطراری در ونزوئلا به دلیل «تهاجم» آمریکا
کلمبیا تولید اولین تفنگ‌های بومی برای جایگزینی سلاح‌های اسرائیلی را آغاز کرد
درخواست دبیرکل سابق ناتو از زلنسکی: امتیاز ارضی بده
چرخش ۱۸۰ درجه‌ای نتانیاهو پس از اعلام توافق: در غزه می‌مانیم
سقوط حمایت آمریکایی‌ها از اسرائیل
طلای جهانی باز هم رکورد شکست؛ هر اونس به مرز ۳۹۰۰ دلار نزدیک شد
استعفای دسته‌ جمعی کارمندان کنسولگری افغانستان در بِن
بیش از ۱۰۰ کشته و زخمی درپی فروریختن مدرسه‌ای در اندونزی+ فیلم
جلسه بی‌سابقه فرماندهان ارتش آمریکا در پایگاهی نزدیک واشنگتن با دعوت مرموز ترامپ