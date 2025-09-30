باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۶.۹ ریشتر عصر سهشنبه سواحل مرکزی فیلیپین را لرزاند و پیشبینی قبلی خود را که ۷ ریشتر بود، اصلاح کرد.
مرکز زلزله حدود ۱۱ کیلومتری (هفت مایلی) شرق-جنوب شرقی کالپه، شهری در استان بوهول با جمعیتی حدود ۳۳۰۰۰ نفر بود.
مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام اعلام کرد: "هیچ تهدید سونامی از جانب این زلزله وجود ندارد" و "هیچ اقدامی لازم نیست. "
زلزلهها تقریباً هر روز در فیلیپین، که در "حلقه آتش" اقیانوس آرام واقع شده است، رخ میدهند. این حلقه، قوسی از فعالیتهای لرزهای شدید است که از ژاپن تا آسیای جنوب شرقی و در سراسر حوضه اقیانوس آرام امتداد دارد.
بیشتر آنها آنقدر ضعیف هستند که توسط انسانها احساس نمیشوند، اما زلزلههای قوی و مخرب به طور تصادفی رخ میدهند و هیچ فناوری برای پیشبینی زمان و مکان احتمالی آنها وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری فرانسه