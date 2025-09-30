سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام آغاز به‌کار رسمی سامانه «ثبت و پلاک‌گذاری پهپاد‌های غیرنظامی»، هشدار داد که از امروز پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد، در راستای ساماندهی و قانونمندسازی فعالیت‌های پهپادی، «سامانه ثبت مالکیت و دریافت پلاک پهپاد‌های غیرنظامی» فعال شد.

از این پس، همه دارندگان پهپاد‌های کشاورزی، تصویربرداری، نقشه‌برداری و سایر کاربرد‌های غیرنظامی موظفند نسبت به ثبت و دریافت پلاک از طریق پایگاه اینترنتی https://uas.caa.ir اقدام کنند.

گروه وسایل پرنده فوق‌سبک سازمان هواپیمایی کشوری در راستای وظایف ذاتی خود و به‌منظور ایجاد ثبات، مدیریت و به‌کارگیری ایمن این وسایل پرنده، اقدام به فعال‌سازی این سامانه کرده است.

بر اساس ضوابط ابلاغ‌شده، فعالیت هرگونه پهپاد غیرنظامی فاقد پلاک، غیرقانونی محسوب شده و با محدودیت‌ها و تبعات قانونی همراه خواهد بود.

همچنین متقاضیان فعالیت در این حوزه می‌توانند با مراجعه به شیوه‌نامه ۹۰۶۰ از شرایط و الزامات مربوطه آگاهی یابند.

هموطنان در صورت هرگونه پرسش یا پیگیری می‌توانند با شماره ۹- ۶۶۰۷۸۷۰۰-۰۲۱ داخلی ۸۰۶ تماس بگیرند.



