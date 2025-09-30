باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری ANI هند روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام دولتی گزارش داد که ۹ کارگر در حادثه‌ای در یک نیروگاه حرارتی که در حال ساخت در شهر چنای در جنوب هند است، کشته و یک نفر زخمی شد.

جی. راداکریشنان، دبیر هیئت مدیره برق تامیل نادو و رئیس شرکت تولید و توزیع تامیل نادو، مالک نیروگاه، گفت: این حادثه زمانی رخ داد که یک طاق فولادی در محل ساخت و ساز در پروژه برق حرارتی فوق بحرانی منطقه ویژه اقتصادی Ennore فرو ریخت.

راداکریشنان در ویدئویی که در ایکس منتشر شد به خبرنگاران گفت: مقامات شرکت BHEL (BHEL.NS) که پیمانکار پروژه است، در محل حادثه حضور دارند.

خبرگزاری ایندیا تودی پیش از این گزارش داده بود که پنج نفر در این حادثه زخمی شده‌اند.

منبع: رویترز