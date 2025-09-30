باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت دفاع دانمارک روز سهشنبه از طریق X اعلام کرد که ایالات متحده پیش از اجلاس اتحادیه اروپا در کپنهاگ در این هفته، سیستمهای ضد پهپاد در این کشور مستقر خواهد کرد.
این وزارتخانه از حمایت ایالات متحده استقبال کرد و خاطرنشان کرد که این «نشانهای از همکاری نزدیک فراآتلانتیکی است که در مدیریت حملات ترکیبی نیز قوی عمل میکند.»
این اقدام پس از مشاهده اخیر پهپادها که منجر به تعطیلی چندین فرودگاه از جمله فرودگاه کپنهاگ و افزایش نگرانیها در مورد نظارت خارجی بر سایتهای نظامی دانمارک شد، صورت گرفت. دانمارک همچنین حریم هوایی خود را تا روز جمعه به روی پهپادهای غیرنظامی بسته است تا از سردرگمی با هواپیماهای متخاصم جلوگیری کند و در پاسخ به تهاجم پهپادها، نیروهای ذخیره را فراخوانده است. فرانسه به همراه چندین کشور دیگر نیز پدافندهای ضد پهپاد اعزام کرده است.
منبع: رویترز