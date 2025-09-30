باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سه‌شنبه، هشتم مهر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

رئیس جمهور در این جلسه به تبیین و تشریح دستاورد‌های حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدار با سران کشور‌های مختلف، گفت‌و‌گو با رسانه‌های بین‌المللی، نشست با جنبش‌های ضد جنگ آمریکا و همچنین ملاقات صمیمانه با ایرانیان مقیم این کشور پرداخت و تصریح کرد: این سفر، فرصتی مغتنم برای بیان مواضع راسخ و اصولی ملت ایران و افشای جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه در سایه سکوت و بی‌عملی نهاد‌های بین‌المللی و برخی دولت‌ها بود.

پزشکیان در ادامه با اشاره به ملاقات با ایرانیان مقیم آمریکا، اظهار داشت: یکی از پرتکرارترین درخواست‌های این عزیزان، تسهیل بازگشت به کشور و فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای فعالیت‌های آنان بود. دولت به‌طور ویژه این موضوع را در دستور کار قرار داده و به‌زودی آیین‌نامه‌ای برای افزایش اعتماد و جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور، به‌ویژه سرمایه‌گذاران، تدوین و ابلاغ خواهد شد.

رئیس جمهور همچنین به رفتار غیرمنطقی و غیرمشروع مقامات آمریکایی در برابر پیشنهادات سازنده ایران در موضوع هسته‌ای اشاره کرد و افزود: این رویکرد آشکار کرد که آنان اراده‌ای برای حل مسئله از مسیر دیپلماسی و منطق عادلانه ندارند و با اجرای اسنپ‌بک، در پی تشدید فشار بر ملت ایران و ایجاد نارضایتی داخلی هستند. با این حال، با همدلی و همگرایی نهادها، اولویت‌بخشی به معیشت مردم، کاهش هزینه‌ها، مدیریت انرژی و گسترش تجارت با همسایگان، این خباثت‌ها نیز راه به جایی نخواهد برد.

پزشکیان در بخشی دیگر از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت ماموریت‌محوری دانشگاه‌ها، بر لزوم آمایش و ادغام مراکز کم‌بازده علمی، با هدف تمرکز حمایت‌ها بر دانشگاه‌های معتبر و کارآمد، تقویت انگیزه استادان برجسته و جلوگیری از هدررفت منابع ملی تاکید کرد و از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خواست برنامه‌ای جامع در این زمینه تدوین و ارائه کند.

در ادامه جلسه، طرح ستاد کل نیرو‌های مسلح با هدف جهش و حرکت پرشتاب در عرصه همکاری‌های علمی، دفاعی و ملی مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز در این نشست، از مواضع مقتدرانه و صریح رئیس‌جمهور به نمایندگی از ملت بزرگ ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدردانی به عمل آوردند.

