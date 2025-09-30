رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر از فردا (چهارشنبه) آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الله صیدی گفت: پیرو مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مرحله دوم سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه پذیر و برای دومین بار منافع حاصل از سود سهام عدالت مربوط به سنوات اخیر به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهامدار واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه مبلغ سود پرداختی به سهامداران عدالت به دلیل واریز سود سنوات قبل و یا سود متوفیان به وراث آنها متفاوت خواهد بود، اظهار داشت: دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه هر دو گروه سهامداران مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت، سود دریافت می‌کنند، افزود: امیدواریم با همکاری شبکه بانکی، ظرف ۴۸ ساعت کل فرایند توزیع سود به اتمام برسد. 

گفتنی است، مرحله نخست واریز سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ اواخر سال گذشته با مشارکت ۱۹ بانک انجام شد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
خسته نباشید
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
سود سهام ۲ سال پیش رو حالا میخواین بدید؟ خسته نباشید
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
من و این همه خوشبختی محاله!
۲
۹
پاسخ دادن
