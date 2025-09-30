با پیگیری مسئولین شهرستان ۲۰ دستگاه آبسردکن و ۵ کولرگازی به مدارس هندیجان اهدا گردید:

 باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید حسین موسوی مدیر آموزش و پرورش هندیجان  گفت: با پیگیری  فرماندار شهرستان هندیجان و حمایت‌ های نماینده مردم هندیجان در مجلس،  تعداد ۲۰ دستگاه آبسردکن از شرکت بهره برداری نفت و گاز آقاجاری دریافت شد و جهت توزیع بین مدارس شهرستان در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.

وی افزود: همچنین  تعداد ۵ دستگاه کولر گازی از اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس خوزستان نیز دریافت و دربین مدارس کم برخوردار روستایی توزیع شد.

 

موسوی درپایان گفت :ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های بی وقفه فرماندار و نماینده مجلس در تامین امکانات و تجهیزات جهت مدارس،آینده ای بهتر را در حوزه تعلیم و تربیت شهرستان نوید داد.

منبع: روابط عمومی 

برچسب ها: اهدای کولرگازی ، اهدای آبسردکن
