با پیگیری مسئولین شهرستان ۲۰ دستگاه آبسردکن و ۵ کولرگازی به مدارس هندیجان اهدا گردید:

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید حسین موسوی مدیر آموزش و پرورش هندیجان گفت: با پیگیری فرماندار شهرستان هندیجان و حمایت‌ های نماینده مردم هندیجان در مجلس، تعداد ۲۰ دستگاه آبسردکن از شرکت بهره برداری نفت و گاز آقاجاری دریافت شد و جهت توزیع بین مدارس شهرستان در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.

وی افزود: همچنین تعداد ۵ دستگاه کولر گازی از اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس خوزستان نیز دریافت و دربین مدارس کم برخوردار روستایی توزیع شد.

موسوی درپایان گفت :ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های بی وقفه فرماندار و نماینده مجلس در تامین امکانات و تجهیزات جهت مدارس،آینده ای بهتر را در حوزه تعلیم و تربیت شهرستان نوید داد.

منبع: روابط عمومی