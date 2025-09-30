باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - عباس ذاکری رئوف،سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم عصر امروز در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به تدارک ویژه برنامههای متنوع به مناسبت رحلت کریمه اهل بیت(س) گفت: این برنامهها با هدف ارتقای فضای معنوی شهر و تکریم مقام حضرت فاطمه معصومه (س) با محوریت میدان امام و میدان آستانه طراحی شدهاند و از شب میلاد امام حسن عسکری (ع) تا روز وفات بانوی کرامت ادامه خواهند داشت.
فضای سازی شهری با حال و هوای ایام معصومیه
او در ادامه از فضاسازی گسترده شهری در اطراف حرم مطهر و نقاط مختلف شهر به مناسبت وفات بانوی کرامت(س) خبر داد و گفت: بیش از دو هزار و ۱۰۰ مترمربع فضای فرهنگی و تبلیغی در سطح شهر ایجاد شده و موکب های متعدد فرهنگی، هنری و پذیرایی در مسیرهای منتهی به حرم مطهر برپا شدهاند.
برپایی موکبهای فرهنگی و عزاداری در خانه شهیدان زینالدین
ذاکری با اشاره به برپایی موکبهای فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان افزود: مراسم عزاداری با حضور اقشار مختلف مردم در خانه شهیدان زینالدین برگزار خواهد شد.
اجرای برنامههای هنری و ادبی در نقاط مختلف شهر
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم از اجرای نمایش خیابانی، سرودهای آیینی، کارگاه کتابت، نمایش در تالار شهر، کارگاه گرافیک و شب شعر در بیت نور به عنوان بخشی از برنامههای هنری این ایام یاد کرد.
او همچنین از تدوین تاریخ شفاهی خادمان حرم مطهر و انتشار آن در قالب کتاب خبر داد.
مسابقه کتابخوانی و اکران فیلم اخت الرضا برای اردوزبانان
ذاکری با اشاره به برگزاری مسابقه کتابخوانی «کنج حرم» با محوریت شهید مهدی ایمانی، خادم حرم مطهر، گفت: در این ایام، فیلم «اختالرضا» به زبان اردو برای مخاطبان اردوزبان اکران خواهد شد.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم از تجلیل خادمان در بوستانها، اهتزاز پرچم و شمعگردانی به عنوان دیگر برنامههای فرهنگی این ایام نام برد.
برپایی ۱۴۰ موکب در میدان آستانه؛ قم میزبانی خادمان ملیکه ایران در ایام وفات حضرت معصومه (س)
جواد اشعری هم در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به استقبال گسترده مردم و هیئات مذهبی از برنامههای ایام معصومیه اظهار کرد: ستاد مردمی وفات حضرت معصومه (س) با عنوان «خادمان ملیکه ایران» امسال نیز همچون سالهای گذشته، محور فعالیتهای فرهنگی و عزاداری در میدان آستانه و اطراف حرم مطهر خواهد بود.
او از برپایی ۱۴۰ موکب با همکاری شهرداری قم در میدان آستانه خبر داد و افزود: در طراحی برنامهها، توجه ویژهای به محلات و مشارکت اصناف شده است.
قم در سالروز رحلت حضرت معصومه(س) تعطیل شود
اشعری با تأکید بر جایگاه حضرت معصومه (س) به عنوان ولینعمت شهر و درخواست مردم، خواستار تعطیلی رسمی در سالروز وفات شهادتگونه بانوی کرامت برای خدمت رسانی شایسته به عزاداران شد.
حضور مواکب بینالمللی و دستههای عزاداری از ۱۵ استان
اشعری با اشاره به حضور بیش از ۸۰ موکب عراقی در شبستان حرم مطهر گفت: هیئات مذهبی از کشورهای نیجریه، افغانستان، عراق و همچنین از ۱۵ استان کشور در قالب مواکب و دستههای عزاداری در این مراسم شرکت دارند. مجوز دستههای عزاداری در روز و شب وفات برای حرکت به سمت حرم مطهر صادر شده است.
استفاده از ظرفیت اماکن غیرمذهبی برای عزاداری
رئیس شورای هیئات مذهبی قم از بهرهگیری از ظرفیت اماکن غیرمذهبی برای برگزاری مراسم عزاداری خبر داد و گفت: مراسمی در ورزشگاه حیدریان نیز برگزار خواهد شد. هیئات مذهبی با همکاری شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی و خدماتی پای کار آمدهاند.
برپایی مواکب با محوریت دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه
اشعری با اشاره به طراحی سردر مواکب با محوریت دفاع مقدس افزود: امسال برخی مواکب با نام «شهدای جنگ ۱۲ روزه» و «شهدای دفاع مقدس» مزین شدهاند. همچنین برای بانوان، دختران و کودکان، برنامههای فرهنگی، مذهبی و اعتقادی در مواکب ویژه به همت خواهران برگزار میشود.
او از آغاز رسمی ویژهبرنامهها از امشب، شب میلاد امام حسن عسکری (ع)، خبر داد و گفت: نخستین مراسم در مسجدی برگزار میشود که به دستور آن حضرت ساخته شده است.
اشعری در پایان از پیشبینی اسکان زائران در بیش از ۴۰ حسینیه، تکیه و برخی منازل مردم قم خبر داد و افزود: شهر قم با تمام ظرفیت خود آماده میزبانی از زائران و عزاداران بانوی کرامت است.