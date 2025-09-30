باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گوئو جیاکون روز سهشنبه گفت که چین معتقد است که حل مسالمتآمیز مسئله هستهای ایران از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک تنها گزینه مناسب است و با تهدید به زور، استفاده از تحریمها و اعمال فشار مخالف است.
گوئو این اظهارات را در واکنش به عدم تصویب پیشنویس قطعنامه تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ توسط شورای امنیت سازمان ملل که توسط چین و روسیه ارائه شده بود، بیان کرد.
گوئو گفت که هدف از پیشنویس قطعنامه، ایجاد زمان و فضای بیشتر برای مذاکرات دیپلماتیک در مورد مسئله هستهای ایران و ایجاد شرایط مطلوب برای حل و فصل سیاسی نهایی این موضوع بود. وی افزود که اعمال فشار با مکانیسم «اسنپبک» سازنده نیست و روند سیاسی و دیپلماتیک حل این مسئله را معکوس کرده است.
گوئو خاطرنشان کرد که خروج یکجانبه ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ریشه اصلی بحران امروز است. چین از ایالات متحده و کشورهای اروپایی میخواهد که صداقت سیاسی نشان دهند، تلاشهای دیپلماتیک بیشتری انجام دهند، مسئله هستهای ایران را به مسیر حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک برگردانند و از تشدید بیشتر اوضاع جلوگیری کنند.
گوئو گفت: «چین به حفظ موضع عینی و عادلانه خود ادامه خواهد داد و نقشی سازنده در دستیابی به توافقی که نگرانیهای مشروع همه طرفها را در نظر بگیرد، ایفا خواهد کرد.»
منبع: شین هوا