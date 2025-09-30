پزشکیان در پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام سیدمحمد، سیدحسن و سیدحسین حسینی مزینانی از افتخارآفرینان دوران دفاع مقدس را به خانواده محترم آن مرحومه تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت مادر شهیدان والامقام سیدمحمد، سیدحسن و سیدحسین حسینی مزینانی تصریح کرد: این بانوی مؤمنه که در پرتو معارف نورانی اسلام و ارادت به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‏ السلام، فرزندانی دلاور و غیرتمند تربیت و در مسیر دفاع از کیان کشور و سربلندی میهن اسلامی تقدیم نمودند، همواره الگویی درخشان از ایثار و مقاومت برای زنان این مرز و بوم خواهند بود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است.

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم فاطمه احمدی، مادر بزرگوار شهیدان والامقام سیدمحمد، سیدحسن و سیدحسین حسینی مزینانی از افتخارآفرینان دوران دفاع مقدس را به خانواده محترم آن مرحومه و مردم شریف و متدین استان خراسان رضوی تسلیت عرض می‏کنم.

این بانوی مؤمنه که در پرتو معارف نورانی اسلام و ارادت به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم ‏السلام، فرزندانی دلاور و غیرتمند تربیت و در مسیر دفاع از کیان کشور و سربلندی میهن اسلامی تقدیم نمودند، همواره الگویی درخشان از ایثار و مقاومت برای زنان این مرز و بوم خواهند بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده علو درجات و هم‏نشینی با فرزندان دلبندش و برای عموم بازماندگان محترم ایشان صبر و سلامتی مسألت دارم.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، پیام تسلیت
خبرهای مرتبط
ادغام مراکز کم بازده علمی، با هدف تمرکز حمایت‌ها بر دانشگاه‌های کارآمد
ورزش قهرمانی فقط مدال نیست؛ الگویی‌ست برای ساختن آینده‌
دولت پزشکیان با وجود همه هجمه‌ها در مسیر خدمت به مردم ایستاده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرلشکر موسوی: آمادگی فوق‌العاده‌ای برای درگیری احتمالی آینده داریم
محسن رضایی خطاب به رسانه‌ها: دنبال گمانه‌زنی درباره جنگ نباشید
دشمن از روز سوم جنگ به شکست خود پی برد/ درخواست آتش‌بس از طرف مهاجم به معنای شکست او است
پزشکیان: فرهنگ ایرانی، جهان را از سرچشمه‌های معنویت و انسانیت سیراب کرده است
موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌ شهری
بازدید سرلشکر موسوی از توان آفندی و پدافندی نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه
جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی: سایه تهدید نظامی با مذاکره عقب نمی‌رود
موافقت نمایندگان مجلس با اضافه شدن المپیک ناشنوایان به رشته‌های ورزشی مدال‌آور
عارف: روسیه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد
دستور عارف برای رسیدگی فوری به وضعیت دانشجویان مصدوم جاده سمنان - سرخه
آخرین اخبار
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی
ادغام مراکز کم بازده علمی، با هدف تمرکز حمایت‌ها بر دانشگاه‌های کارآمد
رأی مثبت مجمع تشخیص به ۲ لایحه امنیتی مجلس
قالیباف: دولت و مجلس مکلف به دنبال کردن برنامه هفتم هستند
تاکید نمایندگان مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم/ دولت به جای گزارش، لایحه اصلاحی بدهد
اقدام دولت در تهیه آیین‌نامه‌های سال اول برنامه هفتم ارزشمند است
تشریح روند رسیدگی مجلس به گزارش عملکرد سال اول برنامه پنج‌ساله هفتم
ورزش قهرمانی فقط مدال نیست؛ الگویی‌ست برای ساختن آینده‌
دشمن از روز سوم جنگ به شکست خود پی برد/ درخواست آتش‌بس از طرف مهاجم به معنای شکست او است
سردار کارگر: جنگ ۱۲ روزه اقتدار ایران را به جهان ثابت کرد
پزشکیان: تسلیم شدن در وجود ما نیست/ پیگیر مطالبات ورزشکاران و کشتی‌گیران خواهم بود
قالیباف: دولت حل مسکن و اجرای کالابرگ را پیگیری کند
نقشه راه چابک‌سازی دولت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شد
پزشکیان: فرهنگ ایرانی، جهان را از سرچشمه‌های معنویت و انسانیت سیراب کرده است
محسن رضایی خطاب به رسانه‌ها: دنبال گمانه‌زنی درباره جنگ نباشید
مهاجرت بد نیست، اگر با برگشت به کشور همراه باشد
جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی: سایه تهدید نظامی با مذاکره عقب نمی‌رود
سرلشکر موسوی: آمادگی فوق‌العاده‌ای برای درگیری احتمالی آینده داریم
اعلام وصول سوال ملی از وزیر آموزش و پرورش درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان
بازدید سرلشکر موسوی از توان آفندی و پدافندی نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه
عارف: روسیه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد
موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌ شهری
دستور عارف برای رسیدگی فوری به وضعیت دانشجویان مصدوم جاده سمنان - سرخه
موافقت نمایندگان مجلس با اضافه شدن المپیک ناشنوایان به رشته‌های ورزشی مدال‌آور
مراسم سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله برگزار می‌شود
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی
عراقچی: زیاده‌خواهی مفرط آمریکا مانع مصالحه شد
عراقچی: اگر نگرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، راه حل آن باید دیپلماتیک باشد
برگزاری جلسه مجلس برای بررسی اجرای برنامه هفتم در نوبت بعدازظهر
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی در دستورکار مجلس