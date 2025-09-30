تیم‌های فوتبال الحسین و آخال در لیگ قهرمانان آسیا ۲ امروز رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری نماینده اردن خاتمه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم‌های فوتبال الحسین اردن و آخال ترکمنستان در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ امروز سه شنبه ۸ مهر و از گروه C رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر یک به سود نماینده اردن خاتمه یافت.

لوئیس کاکوری دو بار و لاتیر فال و احمد بنی مصطفی برای الحسین و المان تاگایف برای آخال در این بازی گلزنی کردند. این دو تیم حریفان سپاهان ایران هستند که به دلیل عدم حضور نماینده هند در کشورمان، دیدار سپاهان و موهان باگان لغو و تیم هندی از دور رقابت‌ها حذف شد.

در جدول سه تیمی این گروه، تیم الحسین با دو پیروزی و با کسب ۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های سپاهان و آخال در رده‌های بعدی قرار دارند. سپاهان در هفته سوم ۲۹ مهر و در ترکمنستان میهمان تیم آخال خواهد بود و برای امیدواری به صعود نیاز به کسب پیروزی در این دیدار خارج از خانه دارد.

منبع: مهر

برچسب ها: لیگ قهرمانی آسیا ، سپاهان
