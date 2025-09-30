باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دبیرخانه اوپک گزارش‌های رسانه‌های جمعی مبنی بر اینکه هشت کشور عضو اوپک پلاس قصد دارند تولید نفت را طی سه ماه ۵۰۰۰۰۰ بشکه در روز افزایش دهند، رد کرد.

دبیرخانه اعلام کرد: «در حال حاضر، مذاکرات بین وزرای مربوطه در مورد نشست آینده هنوز آغاز نشده است. در نتیجه، دبیرخانه اوپک اکیداً از رسانه‌ها می‌خواهد که در گزارش‌های خود دقت و مسئولیت‌پذیری را رعایت کنند تا از دامن زدن به گمانه‌زنی‌های غیرضروری در بازار نفت جلوگیری شود. این ادعا‌ها کاملاً نادرست و گمراه‌کننده هستند.»

بلومبرگ پیش از این به نقل از یک نماینده اوپک گزارش داده بود که هشت کشور عضو اوپک پلاس در نشست ۵ اکتبر خود در مورد خروج سریع از کاهش تولید داوطلبانه و افزایش تولید نفت به میزان ۵۰۰۰۰۰ بشکه در روز بحث خواهند کرد.

منبع: تاس