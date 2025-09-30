باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
توقف نرخ‌سازی قیمت دلار با قطع اینترنت افغانستان + فیلم

اینترنت افغانستان قطع شد، فعالیت کانال‌های تلگرامی اعلام لحظه‌ای قیمت دلار تهران متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز گذشته همزمان با خاموشی کامل اینترنت افغانستان برخی از کانال های تلگرامی اعلام لحظه ای قیمت دلار تهران از کار افتادند.

