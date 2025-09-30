در دیدار‌های پایانی هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال، صنعت نفت آبادان برابر شناورسازی به تساوی رسید و پارس جنوبی با برتری مقابل آریو اسلامشهر، جای مس را در رده چهارم گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور با انجام ۳ بازی همزمان، به پایان رسید.

در این بازی‌ها، صنعت نفت آبادان با نتیجه یک - یک برابر شناورسازی قم متوقف شد تا همچنان در حسرت برد در فصل جدید باشد. آبادانی‌ها در ۶ بازی گذشته ۵ مساوی و یک شکست داشته‌اند و با ۵ امتیاز در رده شانزدهم قرار دارند. شناورسازی هم با این تساوی با ۸ امتیاز در رده دهم قرار گرفت.

پارس جنوبی جم هم با یک گل آریو اسلامشهر را شکست داد و با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به مس به رده چهارم صعود کرد. آریو که فصل گذشته تا یک قدمی صعود پیش رفت، در این فصل دور از انتظار ظاهر شده و با ۶ امتیاز از ۶ بازی در رده چهاردهم قرار دارد.

در سومین بازی هم پالایش نفت بندرعباس و مس شهربابک، تیم‌های دوازدهم و یازدهم جدول با تساوی بدون گل به کارشان پایان دادند.

در پایان رقابت‌های هفته ششم، تیم هوادار با ۱۴ امتیاز در صدر است، نساجی با ۱۴ امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده دوم است و بعث کرمانشاه با ۱۱ امتیاز در رده سوم قرار دارد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: لیگ دسته اول فوتبال ، صنعت نفت
