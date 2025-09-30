باشگاه خبرنگاران جوان ـ در فصل گذشته سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های ایران، شاگردان حسن روحانی در بیمه تعاون در رقابتی حساس با دانشگاه‌آزاد، عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

چندی بعد علی صوفواوغلو، کاتاروی اهل ترکیه که در عضویت تیم بیمه تعاون بود به دلیل عدم حضور برای تست دوپینگ، از سوی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ با محرومیتی چهار ساله مواجه شد.

در ادامه فدراسیون ایران پس از استعلام از فدراسیون جهانی کاراته و کسی کردن امتیازات این کاتاروی مطرح از تیم بیمه تعاون، تیم دانشگاه‌آزاد را به عنوان قهرمان معرفی کرد و جام به احمد صافی سرمربی باتجربه دانشگاه اهدا شد.

حالا پس از گذشت مدتی و بنابر متنی که صوفواوغلو در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی منتشر کرده، دادگاه حکمیت ورزش تست‌های وی را منفی دانسته و تمامی مدال‌ها، افتخارات و عناوینی این کاتارو را بازگردانده است.

با این اوصاف، به‌نظر می‌رسد فدراسیون کاراته وارد چالش جدیدی شده و باید دوباره قهرمان را تغییر داده و این بار جام از احمد صافی گرفته و به حسن روحانی بدهد.

باید در انتظار واکنش مسئولان فدراسیون کاراته در روز‌های اخیر باشیم تا هرچه سریعتر این قائله عجیب به اتمام رسیده و در نهایت قهرمانی فصل گذشته سوپر لیگ کاراته، مشخص شود.

منبع: ایرنا