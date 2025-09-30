باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در مصاحبه با الجزیره با اشاره به طرح ترامپ درباره غزه ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها «به این طرح به طور سازنده نگاه کنند و از فرصت برای پایان دادن به جنگ استفاده کنند.»

او افزود: چندین نکته در طرح رئیس جمهور آمریکا مربوط به غزه نیاز به شفاف‌سازی و مذاکره دارد.

وی گفت: «ما در جلسه دیروز خود به حماس توضیح دادیم که هدف اصلی ما توقف جنگ است. حماس مسئولانه عمل کرد و قول داد که این طرح را بررسی کند.»

وی افزود آنچه روز دوشنبه ارائه شد، فهرستی از «اصول» بود که «جزئیات آن باید مورد بحث قرار گیرد»، اما طرح ترامپ «به هدف اصلی پایان دادن به جنگ دست می‌یابد».

منبع: الجزیره