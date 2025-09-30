آیت الله مکارم شیرازی گفت: حوزه‌های علمیه و طلبه‌ها باید در بهره‌گیری ابزار روز و فناوری‌های جدید همچون هوش مصنوعی پیشگام و پیش‌قدم باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان- آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در مراسم آغاز سال تحصیلی شاگردان خود، با اشاره به ضرورت پرداختن هرچه بیشتر طلاب به علوم تفسیری گفت: باید تلاش کنیم تفسیر قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه به زبان‌های مختلف و متناسب با زبان روز ترجمه شود تا معارف اهل‌بیت (ع) در سراسر جهان قابل فهم و بهره‌برداری باشد.

وی همچنین به لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی در بسیاری از موارد می‌تواند کمک‌کار طلاب باشد و کار‌های بزرگ علمی و پژوهشی را تسهیل کند.

آیت الله مکارم شیرازی گفت: حوزه‌های علمیه و طلبه‌ها باید در به‌کارگیری ابزار روز و فناوری‌های جدید پیشگام و پیش‌قدم باشند.

منبع:خبر حوزه

برچسب ها: آیت الله مکارم شیرازی ، حوزه علمیه قم ، هوش مصنوعی
خبرهای مرتبط
آیت‌الله سبحانی:
مرکز تخصصی کلام برای مقابله با جریان‌های الحادی تأسیس شد
حوزه علمیه باید پیشگام هوش مصنوعی باشد
هوش مصنوعی فرصت بزرگ حوزه برای تحول و کارآمدسازی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترمز خودروی متخلف در آزادراه قم- کاشان کشیده شد
پیگیری مطالبات معیشتی محیط‌بانان در دستور کار جدی قرار دارد
تجلیل از مادر شهید دخانچی با حضور خادمان حرم بانوی کرامت و اصحاب رسانه قم
دفاع مقدس؛ میراثی به وسعت تاریخ ایران اسلامی است
پیروز جنگ اخیر از نظر راهبردی جمهوری اسلامی ایران بود
پساب؛ منبع فراموش‌شده در مسیر کاهش بحران آلودگی هوای قم
قم در سالروز رحلت حضرت معصومه(س) تعطیل شود
آخرین اخبار
قم در سالروز رحلت حضرت معصومه(س) تعطیل شود
پیروز جنگ اخیر از نظر راهبردی جمهوری اسلامی ایران بود
دفاع مقدس؛ میراثی به وسعت تاریخ ایران اسلامی است
پساب؛ منبع فراموش‌شده در مسیر کاهش بحران آلودگی هوای قم
پیگیری مطالبات معیشتی محیط‌بانان در دستور کار جدی قرار دارد
ترمز خودروی متخلف در آزادراه قم- کاشان کشیده شد
تجلیل از مادر شهید دخانچی با حضور خادمان حرم بانوی کرامت و اصحاب رسانه قم
رتبه نخست عکاس باشگاه خبرنگاران جوان قم در رویداد رسانه‌ای «جمعیت و فرزندآوری»
بیش از ۵۰۰ موشک به سمت اهداف نظامی و تاسیساتی دشمن شلیک شد