معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس از تدوین تقویم رویدادهای گردشگری استان و تهیه طرح برای ۲۱ شهر گردشگرپذیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مهدی پارسایی در نشست خبری از برگزاری مراسم سالروز در شهرهای میمند، بوانات، استهبان و سروستان خبر داد و گفت: تقویم رویدادهای گردشگری استان تدوین شده و برای ۲۱ شهر گردشگرپذیر نیز طرحهای گردشگری در حال تهیه است. همچنین در مراسم اربعین امسال، حدود ۲۱۰ هزار نفر از استان فارس شرکت کردند.
پارسایی به اجرای برنامههای فرهنگی نظیر ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تختجمشید و برنامه «ایران جان» اشاره کرد که طی آن شبکههای رادیویی و تلویزیونی به معرفی فارس میپردازند. یادروز حافظ، نمایشگاه اکسپو و پویش «به شیراز آیی» نیز در دستور کار قرار دارند.
او با اشاره به اولویتهای پنجگانه استاندار فارس، گفت: یکی از این محورها، حمایت از زنان سرپرست خانوار است که در قالب کارگروه سوغات زائر به کار گرفته شدهاند. برنامههای تکمیلی این کارگروه نیز در هفته آینده اجرا خواهد شد.
پارسایی از برگزاری تور رسانهای برای شناخت شهرستانهای فارس خبر داد و افزود: آمار گردشگری در استان هنوز شفاف نیست، اما ظرفیت هتلها در شش ماه گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده که نسبت به شرایط عمومی کشور قابل قبول است. با این حال، نیازمند توجه جدی به گردشگری داخلی هستیم.
او گفت: پروژههایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشتهاند، در اولویت دریافت تسهیلات قرار گرفتهاند. همچنین موضوع هیأت امنایی شدن اماکن تاریخی فارس که سالهاست پیگیری میشود، همچنان در دستور کار قرار دارد.معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به ۱۵ سال پژوهش خود بر روی گورستان دارالسلام، اظهار داشت: این گورستان تاکنون فاقد مطالعات شناختی بوده و تنها منبع موجود، کتاب «رخداد مرگ به روایت هنر» است که با همکاری همسرم تألیف شده است.
او با انتقاد از نبود حمایت مالی برای مطالعات شناختی در شیراز افزود: در خصوص گورستان تاریخی دارالسلام، اداره اوقاف و میراث فرهنگی مسئولیت را به شهرداری واگذار کردهاند و مقرر شده متخصصان باتجربه در زمینه گورستانهای تاریخی از سراسر کشور دعوت شوند تا سندی استاندارد برای مداخله در این مکان تدوین شود.
پارسایی همچنین به وضعیت نابسامان اطراف آرامگاه حافظ اشاره کرد و خواستار ساماندهی کوچه رندان و فضای مقابل حافظیه توسط شهرداری شد.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث تاریخی، هشدار داد: اگر تابآوری این آثار برایمان اهمیت دارد، باید از ورود گردشگران انبوه به این اماکن جلوگیری کنیم. او افزود: گردشگری هنوز به عنوان یک موضوع کلان در کشور ما جایگاه واقعی خود را نیافته است.
او با اشاره به وجود ۳۶۰ هکتار بافت تاریخی در شیراز که تا دوره پهلوی پابرجا بوده، گفت: زیرساختهای گردشگری در این مسیر با چالشهای جدی مواجهاند و رفع آنها نیازمند همکاری نهادهای مختلف است.
پارسایی به برخی فعالیتهای انجامشده در حوزه گردشگری طی سال جاری اشاره کرد؛ از جمله برگزاری همایش نوروز در تختجمشید، ارائه تسهیلات سفر نوروزی، و اعزام حجاج تمتع و عمره.
او خاطرنشان کرد: در جریان جنگ دوازدهروزه، بازگشت ۳۲۰۰ زائر فارس از عربستان با همکاری بخش خصوصی مدیریت شد و بسیاری از تورها که لغو شده بودند، مجدداً ساماندهی شدند.