پاکدستی پارکبان ماسوله‌ای + فیلم

پارکبان ماسوله‌ای کیف پر پول گردشگر عراقی را به صاحبش برگرداند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پارکبان ماسوله ای کیف پول گردشگر عراقی را با حدود چهار و نیم میلیارد تومان به صاحبش برگرداند. این کیف حاوی پنجاه میلیون دینار عراقی و مدارک هویتی چند گردشگر بود.

