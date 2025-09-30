\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0627\u0631\u06a9\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0633\u0648\u0644\u0647 \u0627\u06cc \u06a9\u06cc\u0641 \u067e\u0648\u0644 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631 \u0639\u0631\u0627\u0642\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u062d\u062f\u0648\u062f \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0648 \u0646\u06cc\u0645 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0635\u0627\u062d\u0628\u0634 \u0628\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u06cc\u0641 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0627\u0647 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u06cc\u0646\u0627\u0631 \u0639\u0631\u0627\u0642\u06cc \u0648 \u0645\u062f\u0627\u0631\u06a9 \u0647\u0648\u06cc\u062a\u06cc \u0686\u0646\u062f \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631 \u0628\u0648\u062f.\n