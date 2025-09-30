باشگاه خبرنگاران جوان ـ فیلم سینمایی «زمستان بود» به کارگردانی وحید پرشاد و تهیهکنندگی کامبیز بابایی و بهمن کامیار، در جشنواره بینالمللی فیلم شیکاگو که ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۲ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد، جایزه بهترین فیلم خارجی را دریافت کرد.
این فیلم پیشتر نیز به بخش پایانی رقابت بهترین فیلم در جشنواره بینالمللی «پل طلایی» استانبول راه یافته بود. پخش بینالمللی «زمستان بود» را شرکت KBN بر عهده دارد.
در این اثر بازیگرانی، چون نازنین بیاتی، الهام کردا، محمد امین، رضا کیانیان (با حضور) و شارمین علیمحمدی (با معرفی) به ایفای نقش پرداختهاند.
خلاصه داستان نخستین ساخته سینمایی پرشاد آمده است: «کاش قصه همهمون تهش خوب باشه. قشنگ باشه. نه مثل جمعه. دلگیر و تلخ. امروز برای من عین غروب جمعه بود، انگار زمستان بود …»
از عوامل اصلی این فیلم میتوان به نویسنده: شهاب مهربان، مدیر فیلمبرداری: آرمان فیاض، طراح گریم: محمدرضا قومی، صدابردار: حسین بشاش، صداگذار: علیرضا علویان، تدوین: کاوه ایمانی، آهنگساز: فرهاد زارع، مدیر پروژه: سمیه فرجی، مجری طرح: رضا بابایی، مدیرتولید: سید مهدی نریمانی، طراح لباس: گلاره دربندی، طراح صحنه: مجید یوسفی، کارگردان پشت صحنه: سحر رجبیان، مدیر مالی: سهیلا مندوزهای، فیلمبردار پشت صحنه: ساحل عبداللهزاده و عکاس: فاطمه حسنوند اشاره کرد.
منبع: مهر