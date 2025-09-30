مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت: در راستای پشتیبانی از «نهضت ملی مسکن» اعتباری به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال از محل نهضت ملی در راستای افزایش شاخص برخورداری در حوزه آب شرب جذب  شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، ابوالفضل رحیمی گفت: این اعتبار که از محل نهضت ملی مسکن تأمین شده است، نقشه راهی روشن برای شتاب بخشیدن به پروژه‌های حیاتی آبرسانی در استان ترسیم می‌کند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت:بر این اساس، ۶۰۰ میلیارد ریال جذب شده، صرف اجرای زیرساخت‌های حیاتی در حوزه تامین، انتقال و توزیع آب شرب در طرح‌های نهضت ملی مسکن استان می‌باشد.

رحیمی افزود: تأمین مطمئن آب شرب، پیش‌نیاز اساسی برای اجرای موفق هر طرح مسکن‌سازی و در نهایت توسعه پایدار استان است. با درک این ضرورت، تمام توان خود را به کار گرفتیم تا این اعتبار مهم را برای استان گلستان به ارمغان آوریم.

وی افزود: این اعتبار، جرقه‌ای برای تحرک بیشتر در بخش آبرسانی استان خواهد بود و ما را در رسیدن به اهداف تعیین‌شده در راستای خدمت‌رسانی به مردم شریف گلستان و پشتیبانی از نهضت ملی مسکن، یاری خواهد کرد.

این مقام مسئول در ادامه گفت: این اقدام که در ادامه سیاست‌های کلان دولت برای تقویت زیرساخت‌های اساسی صورت گرفته، در راستای رفع مشکل مشکل آب شرب در مناطق هدف در راستای توسعه عمران و آبادانی استان گلستان محسوب می‌شود.

منبع: آب و فاضلاب