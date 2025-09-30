سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با اعضای کمیسیون بر حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در جامعه تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم رضایی در تشریح نشست عصر سه شنبه (۸ مهرماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در این نشست اعضای کمیسیون با دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار داشتند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در این جلسه بر لزوم برخورد با غرب در موضوع هسته‌ای و بدعهدی‌های آنها، بی حاصل بودن مذاکرات، تاکید بر انسجام ملی و لزوم توجه به افکار عمومی و موضوع رسانه مطرح شد.

وی ادامه داد: لزوم باز تعریف نقش ایران در منطقه، انتقاد از اعتبار زدایی از برخی نهاد‌ها برای رسیدگی به دهک‌های پایین و مناطق محروم، حل مشکلات مسکن مردم، توجه به جزیره بوموسی، تمرکز بر موضوع افغانستان نیز از جمله مسائلی بود که در این جلسه از طرف اعضای کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رضایی اضافه کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این نشست بر تعامل بین شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و خواستار افزایش ارتباطات بین این دو نهاد شد.

وی خاطرنشان کرد: دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این دیدار بر حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در جامعه تاکید کرد.

