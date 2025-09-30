سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با اعضای کمیسیون بر حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در جامعه تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم رضایی در تشریح نشست عصر سه شنبه (۸ مهرماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در این نشست اعضای کمیسیون با دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار داشتند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در این جلسه بر لزوم برخورد با غرب در موضوع هسته‌ای و بدعهدی‌های آنها، بی حاصل بودن مذاکرات، تاکید بر انسجام ملی و لزوم توجه به افکار عمومی و موضوع رسانه مطرح شد.

وی ادامه داد: لزوم باز تعریف نقش ایران در منطقه، انتقاد از اعتبار زدایی از برخی نهاد‌ها برای رسیدگی به دهک‌های پایین و مناطق محروم، حل مشکلات مسکن مردم، توجه به جزیره بوموسی، تمرکز بر موضوع افغانستان نیز از جمله مسائلی بود که در این جلسه از طرف اعضای کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رضایی اضافه کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این نشست بر تعامل بین شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و خواستار افزایش ارتباطات بین این دو نهاد شد.

وی خاطرنشان کرد: دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این دیدار بر حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در جامعه تاکید کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: علی لاریجانی ، شورای امنیت ملی
خبرهای مرتبط
رأی مثبت مجمع تشخیص به ۲ لایحه امنیتی مجلس
برنامه‌های دولت در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه بررسی و نهایی شده است
طرح جامع قانون مرزبانی در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرلشکر موسوی: آمادگی فوق‌العاده‌ای برای درگیری احتمالی آینده داریم
محسن رضایی خطاب به رسانه‌ها: دنبال گمانه‌زنی درباره جنگ نباشید
دشمن از روز سوم جنگ به شکست خود پی برد/ درخواست آتش‌بس از طرف مهاجم به معنای شکست او است
پزشکیان: فرهنگ ایرانی، جهان را از سرچشمه‌های معنویت و انسانیت سیراب کرده است
موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌ شهری
بازدید سرلشکر موسوی از توان آفندی و پدافندی نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه
جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی: سایه تهدید نظامی با مذاکره عقب نمی‌رود
عارف: روسیه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد
دستور عارف برای رسیدگی فوری به وضعیت دانشجویان مصدوم جاده سمنان - سرخه
قالیباف: دولت حل مسکن و اجرای کالابرگ را پیگیری کند
آخرین اخبار
تأکید لاریجانی بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در کشور
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی
ادغام مراکز کم بازده علمی، با هدف تمرکز حمایت‌ها بر دانشگاه‌های کارآمد
رأی مثبت مجمع تشخیص به ۲ لایحه امنیتی مجلس
قالیباف: دولت و مجلس مکلف به دنبال کردن برنامه هفتم هستند
تاکید نمایندگان مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم/ دولت به جای گزارش، لایحه اصلاحی بدهد
اقدام دولت در تهیه آیین‌نامه‌های سال اول برنامه هفتم ارزشمند است
تشریح روند رسیدگی مجلس به گزارش عملکرد سال اول برنامه پنج‌ساله هفتم
ورزش قهرمانی فقط مدال نیست؛ الگویی‌ست برای ساختن آینده‌
دشمن از روز سوم جنگ به شکست خود پی برد/ درخواست آتش‌بس از طرف مهاجم به معنای شکست او است
سردار کارگر: جنگ ۱۲ روزه اقتدار ایران را به جهان ثابت کرد
پزشکیان: تسلیم شدن در وجود ما نیست/ پیگیر مطالبات ورزشکاران و کشتی‌گیران خواهم بود
قالیباف: دولت حل مسکن و اجرای کالابرگ را پیگیری کند
نقشه راه چابک‌سازی دولت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شد
پزشکیان: فرهنگ ایرانی، جهان را از سرچشمه‌های معنویت و انسانیت سیراب کرده است
محسن رضایی خطاب به رسانه‌ها: دنبال گمانه‌زنی درباره جنگ نباشید
مهاجرت بد نیست، اگر با برگشت به کشور همراه باشد
جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی: سایه تهدید نظامی با مذاکره عقب نمی‌رود
سرلشکر موسوی: آمادگی فوق‌العاده‌ای برای درگیری احتمالی آینده داریم
اعلام وصول سوال ملی از وزیر آموزش و پرورش درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان
بازدید سرلشکر موسوی از توان آفندی و پدافندی نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه
عارف: روسیه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد
موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌ شهری
دستور عارف برای رسیدگی فوری به وضعیت دانشجویان مصدوم جاده سمنان - سرخه
موافقت نمایندگان مجلس با اضافه شدن المپیک ناشنوایان به رشته‌های ورزشی مدال‌آور
مراسم سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله برگزار می‌شود
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی
عراقچی: زیاده‌خواهی مفرط آمریکا مانع مصالحه شد
عراقچی: اگر نگرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، راه حل آن باید دیپلماتیک باشد
برگزاری جلسه مجلس برای بررسی اجرای برنامه هفتم در نوبت بعدازظهر