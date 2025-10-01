دست‌رنج گفت: همه کودکان ایران اعجوبه هستند. همه آنها از مهارت‌هایی برخوردارند و ذاتاً شیرین و دوست‌داشتنی‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - معین دست‌رنج، سردبیر برنامه «اعجوبه‌ها» درباره هدف از تولید این برنامه گفت: دغدغه اصلی ما در برنامه «اعجوبه‌ها» نشان دادن شیرینی کودکان بود. به دنبال آن بودیم تا بازی‌هایی طراحی کنیم، که شیرینی کودکان را بیشتر نشان دهیم. بنابراین، بازی‌های طراحی شده در چهار محور تقسیم شد، که شامل آب‌بازی، بازی کلامی، بازی حرکتی و مهارتی نظیر آشپزی بود. ما سعی کردیم با توجه به گروه سنی و تست‌هایی که از کودکان می‌گرفتیم، بازی‌ها را مختص به آنها طراحی کنیم.

دست‌رنج درباره گروه سنی شرکت‌کنندگان «اعجوبه‌ها» توضیح داد: ما از کودکان ۲ تا ۶ سال برای مصاحبه در برنامه استفاده کردیم. تست برنامه توسط یک گروه شش نفره روان‌شناس صورت می‌گیرد و یک دکتر روان‌شناس بر این گروه نظارت دارد. وقتی کودکان وارد برنامه می‌شوند، از خودشان و خانواده‌شان تست گرفته می‌شود و درباره علاقه‌شان پرسیده می‌شود. اینکه آنها چه استعدادی دارند، بیشتر از مهارت کلامی برخوردارند یا حرکتی. بعضی کودکان می‌توانند نمایش اجرا کنند. برخی می‌توانند بازی خاص و ویژه اجرا کنند. همه این مهارت‌ها در پروفایل کودکان دسته‌بندی می‌شود. در نهایت ما با توجه به نیاز و بازی‌ای که داشتیم، کودکان را تقسیم‌بندی و از آنها برای حضور در برنامه دعوت کردیم.

سردبیر برنامه «اعجوبه‌ها» با بیان اینکه ما در هر قسمت سه بازی انجام می‌دهیم، که این بازی‌ها با توجه به مهارت بچه‌ها تعیین می‌شود، گفت: از طرفی، ما سعی کردیم حضور والدین را در فصل جدید «اعجوبه‌ها» پررنگ کنیم. چون رابطه عاطفی کودکان با والدین‌شان برای ما مهم بود و اتفاق ویژه‌ای را در این فصل رقم زد. 

وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری اندیشیده شده تا کودک مقابل دوربین معذب نباشد؟ گفت: همان تیم ما که فعالیت روان‌شناسی انجام می‌دهد، کودک را تا برنامه همراهی می‌کنند. آنها قبل از برنامه بازی‌ها را با کودک مرور می‌کنند، تا روی صحنه آماده باشد. 

دست‌رنج در پاسخ به این پرسش که تعریف شما از اعجوبه چیست؟ بیان کرد: تعریف برنامه «اعجوبه‌ها» از اعجوبه این است که همه کودکان ایران اعجوبه هستند. نه اینکه کودک به‌خاطر برخورداری از ویژگی خاص یا مهارت عجیب و غریبش اعجوبه شناخته شود. تمام کودکان از مهارت‌هایی برخوردارند. تمام آنها ذاتاً شیرین و دوست‌داشتنی‌اند.

