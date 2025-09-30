باشگاه خبرنگاران جوان-سید رضا صالحی امیری روز سه شنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه چهره زیبای ایران و آذربایجان‌غربی به خوبی معرفی نشده است، افزود: باید ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این استان به نسل جوان معرفی شود تا انگیزه مهاجرت کاهش یافته و دلبستگی به سرزمین تقویت شود.

وی با بیان اینکه وجود اقوام و ادیان مختلف و حضور علمای اهل تسنن و اقلیت‌های دینی در این جمع نشان از ایران متکثر و به مثابه رنگین کمان است، تصریح کرد: این استان پرچمدار وفاق و همدلی است و اقوام از حقوق برابر برخوردارند.

وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: این سرزمین همچون رنگین‌کمانی زیباست که هر بخش آن جلوه‌ای از وحدت و همبستگی ملی را به تصویر می‌کشد و آذربایجان غربی نماد این انسجام و اتحاد میان ایرانیان است.

وی آذربایجان‌غربی را سرزمین راز‌ها و رمز‌ها عنوان کرد و گفت: در هر نقطه این سرزمین اثری از تاریخ ایران نهفته است. این ظرفیت می‌تواند برگ‌های زرینی به تاریخ ایران بیفزاید.

صالحی امیری با اشاره به روند رو به رشد ورود گردشگران خارجی گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷ میلیون گردشگر خارجی وارد ایران شدند و هدف‌گذاری ما رسیدن به ۱۵ میلیون گردشگر تا پایان برنامه هفتم توسعه است.

وی توسعه گردشگری را فراتر از یک فعالیت اقتصادی دانست و اظهار کرد: گردشگری دیپلماسی فرهنگی، اشتغال‌آفرینی، امنیت‌زایی و فرصت شناخت ملت‌ها از یکدیگر است.

وزیر میراث فرهنگی با تاکید بر اینکه ما متعهد به ایجاد ۱۰۰ هزار شغل پایدار تا پایان برنامه هفتم در این حوزه هستیم، بیان کرد: هم‌اکنون بیش از یک میلیون نفر در صنعت گردشگری و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صنایع‌دستی فعال هستند که سهم آذربایجان‌غربی پنج هزار هنرمند و چهار هزار کارگاه است.

وی اولویت دولت در جذب گردشگر را کشور‌های آسیایی، حاشیه خلیج‌فارس، همسایگان، چین، هند و روسیه عنوان کرد و گفت: آذربایجان‌غربی با برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، مذهبی و طبیعی، به‌ویژه وجود قدیمی‌ترین کلیساها، ظرفیت ویژه‌ای برای جذب گردشگران زیارتی و فرهنگی دارد. با این حال، توسعه زیرساخت‌ها مهم‌ترین نیاز استان برای پذیرش گردشگر انبوه است.

صالحی امیری به واگذاری امور تصدی‌گری به بخش‌خصوصی اشاره کرد و افزود: تمام اختیارات اجرایی در حوزه گردشگری به استانداران تفویض شده و فرآیند صدور مجوز‌ها در استان تسهیل خواهد شد. ما باید از نگاه سنتی عبور کنیم و بپذیریم که بخش خصوصی دلسوز کشور است.

وی از تصویب پنج مشوق کلیدی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری خبر داد و گفت: نخستین مشوق این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند هتل‌های ترکیبی شامل واحد‌های اقامتی و تجاری احداث کنند.

وزیر میراث فرهنگی افزود: ورود ۲۰۰ قلم کالای مورد نیاز هتل‌ها با معافیت مالیاتی، ایجاد تأسیسات گردشگری در حاشیه سد‌ها و دریاچه‌ها، تغییر کاربری اراضی به‌منظور فعالیت گردشگری با معافیت ۱۰۰ درصدی و کاهش ۸۰ درصدی عوارض ساخت هتل در کلان‌شهر‌ها از دیگر مشوق‌های در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: ۳۴ همت اعتبار برای رونق گردشگری و صنایع‌دستی تخصیص یافته است؛ از جمله ۲۰ همت از طریق بانک مرکزی، ۴ همت از محل صندوق توسعه، ۴ همت از طریق بانک‌ها و ۶ همت از محل مشاغل روستایی در اختیار فعالان این بخش قرار می‌گیرد.

صالحی امیری با بیان اینکه باور داریم رونق آذربایجان‌غربی به معنای رونق ایران است، اضافه کرد: هر گردشگری که به این استان وارد می‌شود باید احساس نشاط و شادمانی داشته باشد. من امروز از ارتفاعات خوی چشم‌اندازی دیدم که بی‌نظیر است، اما متأسفانه این ظرفیت‌ها به‌درستی معرفی نشده است.

وی بر تقویت زیر ساخت‌ها برای رونق گردشگری آذربایجان‌غربی تاکید کرد و افزود: زیر ساخت‌های این استان در شرایط فعلی نمی‌تواند انبوه گردشگران را جذب کند و باید برای جذب گردشگر انبوه، زیر ساخت‌ها تقویت و ساماندهی شود.

وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: بنابراین از سرمایه گذاران، اتاق بازرگانی و مدیریت استان می‌خواهیم در این زمینه گام بردارند، زیرا اگر زیر ساخت‌ها فراهم شود این استان زیبا با انبوه گردشگران مواجه خواهد شد.

دراین جلسه مستئل و مشکلات مربوط به حوزه گردشگری، هتلداران و هنرمندان صنایع دستی مطرح و به آنها پاسخ داده شد.