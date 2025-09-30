رئیس جمهور آمریکا گفت که تعطیلی دولت محتمل است زیرا مذاکرات بر سر بسته بودجه فدرال در بحبوحه اختلافات شدید حزبی متوقف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که تعطیلی دولت «احتمالاً محتمل» است، زیرا مذاکرات بر سر بسته بودجه فدرال در بحبوحه اختلافات شدید حزبی متوقف شده است.

ترامپ در دفتر بیضی شکل به خبرنگاران گفت: «هیچ چیز اجتناب‌ناپذیر نیست، اما من می‌گویم که احتمالاً محتمل است، زیرا (دموکرات‌ها) می‌خواهند مراقبت‌های بهداشتی را به مهاجران غیرقانونی ارائه دهند که این امر مراقبت‌های بهداشتی را برای همه افراد دیگر نابود می‌کند.»

دموکرات‌ها در حال تلاش برای تصویب قانونی برای تمدید شرکت‌های تابعه فعلی تحت قانون مراقبت‌های بهداشتی مقرون‌به‌صرفه هستند که برای مقرون‌به‌صرفه کردن پوشش بیمه‌ای طراحی شده است، اما شامل مهاجران غیرقانونی نمی‌شود.

ترامپ با بیان اینکه جمهوری‌خواهان نمی‌خواهند دولت را تعطیل کنند، نسبت به عواقب آن برای دموکرات‌ها مانند اخراج کارمندان فدرال و پایان دادن به برخی برنامه‌ها هشدار داد.

او گفت: «ما می‌توانیم در طول تعطیلی دولت کار‌هایی انجام دهیم که برگشت‌ناپذیر هستند، برای آنها بد هستند و توسط آنها برگشت‌ناپذیرند، مانند حذف تعداد زیادی از مردم، حذف چیز‌هایی که دوست دارند، حذف برنامه‌هایی که دوست دارند.»

ترامپ هشدار داد که دموکرات‌ها با اجازه دادن به تعطیلی دولت «ریسک» می‌کنند.

سال مالی ۲۰۲۵ روز سه‌شنبه، زمانی که ساعت به نیمه‌شب می‌رسد، به پایان می‌رسد، اما جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مورد بودجه دولت فدرال به توافق نرسیده‌اند. رهبران هر دو حزب در کنگره روز دوشنبه با ترامپ دیدار کردند تا در مورد این مسائل بحث کنند، اما هیچ یک از طرفین حاضر به مصالحه نیستند.

دموکرات‌ها خواستار تمدید یارانه‌های بیمه درمانی و لغو کاهش مدیکید هستند، در حالی که از حمایت از لایحه جمهوری‌خواهان خودداری می‌کنند، زیرا دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی را دشوارتر می‌کند. جمهوری‌خواهان حاضر به مصالحه در این مورد نیستند.

منبع: آناتولی