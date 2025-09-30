سخنگوی سپاه پاسداران گفت: برخلاف جنگ ۸ ساله که غافلگیر شدیم، در جنگ ۱۲ روزه هیچ غافلگیری راهبردی وجود نداشت و پس از ترور شهید حنیه تا ۲۳ خرداد، سه مرحله آرایش نظامی کامل داشتیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی‌محمد نائینی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در برنامه‌ای که از شبکه افق پخش شد، به مقایسه جنگ تحمیلی ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه پرداخت و اظهار داشت: هر دو جنگ، ایران را در برابر جبهه استکبار جهانی تنها دید. در جنگ ۸ ساله، هر دو ابرقدرت وقت و برخی کشور‌های منطقه در جنگ نیابتی علیه ایران حضور داشتند. در جنگ ۱۲ روزه نیز رژیم صهیونیستی به نیابت از ناتو و با طرح عملیاتی هماهنگ‌شده با اتحادیه اروپا و دولت ترامپ عمل کرد.

وی افزود: در هر دو جنگ، آمریکا نقش محوری داشت؛ از آغاز جنگ، پشتیبانی در طول آن و تا پایان آن. در جنگ ۸ ساله، پس از عملیات والفجر ۸ و کربلای ۵، زمانی که معادله قدرت به نفع ایران تغییر کرد، آمریکا برای جلوگیری از بالندگی انقلاب اسلامی، قطعنامه ۵۹۸ را مطرح کرد. سپس مستقیماً وارد جنگ شد، به نفتکش‌ها، سکو‌های نفتی و حتی هواپیمای مسافربری ایران حمله کرد و با حمایت گسترده از ارتش عراق، مدیریت جنگ را در دست گرفت.

سردار نائینی در ادامه به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: وقتی رژیم صهیونیستی در برابر حملات موشکی پیوسته و مخرب ایران مستأصل شد، آمریکا با یک اقدام نمایشی به مراکز هسته‌ای رژیم صهیونیستی حمله کرد و خواستار توقف درگیری‌ها شدند.

قدرت موشکی و بازدارندگی ایران نتیجه مجاهدت ۳۶ ساله شهداست

سردار علی‌محمد نائینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به جنگ تحمیلی ۸ ساله اظهار داشت: جنگ ۸ ساله به دلیل غافلگیری کامل و نبود آمادگی نظامی اولیه، به جنگ شهرها، نفتکش‌ها و حملات شیمیایی گسترش یافت. اما این جنگ، روز به روز برکت بود و درس‌های بزرگی برای ما داشت.

وی افزود: در سال ۶۳، اهمیت قدرت موشکی درک شد و با انتصاب شهید تهرانی‌مقدم به‌عنوان محور توسعه موشکی، گام‌های اولیه برداشته شد. در آن زمان، تنها ۱۰ موشک در اختیار داشتیم و در کل جنگ، ۸۸ موشک شلیک شد. اما امروز، ایران به قدرت اول موشکی منطقه تبدیل شده است.

تحول دکترین دفاعی ایران پس از جنگ ۸ ساله

سردار نائینی با اشاره به تحولات دفاعی کشور پس از جنگ تحمیلی، گفت: جنگ ۸ ساله فهم درستی از تهدیدات به ما داد. تهدیدات از منطقه‌ای به فرامنطقه‌ای تغییر کرد و متناسب با آن، قدرت‌سازی در حوزه‌های موشکی، پهپادی و شناور‌های هجومی انجام شد. شورای عالی امنیت ملی و قرارگاه خاتم‌الانبیاء تشکیل شد و خطوط وظایف ارتش و سپاه مشخص گردید. دکترین دفاعی کشور بر سه اصل دفاعی بودن، مردم‌محور بودن و جنگ نامتقارن استوار شد.

وی با تأکید بر نقش مقام معظم رهبری در ارتقای آمادگی نیرو‌های مسلح، افزود: قرارگاه خاتم‌الانبیاء به فرماندهی سپهبد شهید غلامعلی رشید، آمادگی‌ها را به‌صورت مستمر کنترل می‌کند. پیش از جنگ ۱۲ روزه، رزمایش‌های اقتدار با فرض قطعیت جنگ برگزار شد و فرماندهان اطلاعاتی از دو روز قبل، وقوع جنگ را پیش‌بینی کرده بودند.

جنگ ۱۲ روزه و آمادگی کامل ایران

سخنگوی سپاه درباره جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: برخلاف جنگ ۸ ساله که غافلگیر شدیم، در جنگ ۱۲ روزه هیچ غافلگیری راهبردی وجود نداشت. پس از ترور شهید حنیه تا ۲۳ خرداد، سه مرحله آرایش نظامی کامل داشتیم. سردار سلامی دو روز پیش از جنگ، در سفر به بندرعباس، آمادگی‌های نیروی دریایی سپاه را بر اساس قطعیت جنگ بررسی کردند و اعلام داشتند که دستاورد‌های بی‌بدیلی در میدان جنگ رونمایی خواهد شد.

سردار نائینی تأکید کرد: قدرت بازدارندگی و تهاجمی ایران، نتیجه مجاهدت ۳۶ ساله شهدایی، چون تهرانی‌مقدم، احمد کاظمی و قاسم سلیمانی است. اگر این توانمندی‌ها در سال ۵۹ وجود داشت، جنگ ۸ ساله رخ نمی‌داد. امروز نیرو‌های مسلح با افزایش قدرت بازدارندگی، از وقوع جنگ جلوگیری می‌کنند و در صورت بروز جنگ، توانایی پیروزی قاطع را دارند.

دشمن در برابر حملات موشکی مستاصل شد

سردار علی‌محمد نائینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: توان موشکی ایران در آستانه جنگ ۱۲ روزه، حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته و این توانمندی در صحنه نبرد به خوبی خود را نشان داد. پس برخلاف جنگ ۸ ساله، در جنگ ۱۲ روزه هیچ غافلگیری راهبردی وجود نداشت و ایران با آمادگی کامل وارد نبرد شد.

آمادگی کامل ایران پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

سردار نائینی با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح پیش از آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: فرماندهان ما در قرارگاه وعده صادق یک و دو و دیگر مراکز عملیاتی در آماده‌باش ۱۰۰ درصدی بودند. اگر این آمادگی نبود، واکنش سریع ما در روز اول جنگ ممکن نمی‌شد.

وی افزود: دشمن سیستم فرماندهی و کنترل ما را هدف قرار داد و برخی فرماندهان در منازل خود به شهادت رسیدند، اما طرح‌های عملیاتی و آمادگی‌ها از قبل تدوین شده بود و سایت‌های موشکی با دستورات روشن برای مقابله آماده بودند.

چرایی تأخیر ۱۲ ساعته در پاسخ ایران

سخنگوی سپاه درباره تأخیر ۱۲ ساعته در پاسخ ایران به حملات دشمن توضیح داد: غافلگیری تاکتیکی در جنگ‌های نوین اجتناب‌ناپذیر است. ما از اصل جنگ کاملاً آگاه بودیم، اما جزئیات دقیق عملیات دشمن را نداشتیم. برای طرح‌ریزی کامل‌تر، فاصله‌ای بین حملات اولیه و پاسخ موشکی ایجاد کردیم.

وی افزود: سه تا سه و نیم ساعت پس از هدف قرار گرفتن فرماندهان، پهپاد‌های ما شلیک شدند و سپس عملیات موشکی با دقت بیشتری اجرا شد.

چالش‌های پدافندی و موفقیت موشک‌های ایرانی

سردار نائینی درباره حملات به سیستم پدافندی کشور اظهار داشت: پدافند‌ها و رادارا‌های ما مورد حملات سایبری و هک قرار گرفتند. هیچ ارتشی در دنیا، حتی ارتش آمریکا، نمی‌تواند ادعای نفوذناپذیری کامل کند.

وی با اشاره به موفقیت موشک‌های ایرانی افزود: در پایگاه العدید قطر، ۶ موشک از ۱۴ موشک شلیک‌شده اصابت کرد و آمریکایی‌ها اعلام کردند ۱۱۱ میلیون دلار برای رهگیری هزینه کردند. موشک‌های ما به‌صورت آبشاری شلیک شدند و سیستم‌های پدافندی دشمن را اشباع کردند. در روز‌های آخر جنگ، موشک‌های ما از تمام لایه‌های پدافندی عبور کردند و به اهداف اصابت کردند.

استیصال دشمن در برابر حملات موشکی ایران

وی با بیان اینکه دشمن از روز هفتم جنگ دچار استیصال شد، گفت: رسانه‌های جهانی و مقامات صهیونیستی و آمریکایی اعتراف کردند که ۷۰ تا ۸۵ درصد موشک‌های ایران به اهداف خود اصابت کردند. از روز پنجم جنگ، معادله نبرد تغییر کرد، ضریب رهگیری دشمن کاهش یافت و دقت و موفقیت موشک‌های ما افزایش پیدا کرد. حداقل ۲۶ هدف راهبردی دشمن مورد اصابت کامل قرار گرفت.

بازسازی پدافند و تقویت دفاع در ارتفاع پایین

سردار نائینی درباره بازسازی سیستم پدافندی کشور اظهار داشت: از روز‌های سوم و چهارم جنگ، قدرت پدافند در برد کوتاه و متوسط احیا شد و تهدیدات پرنده‌های دشمن در ارتفاع پایین برطرف گردید. این امر باعث افزایش توان دفاع از دارایی‌های کشور شد.

وی در پایان تأکید کرد: موفقیت ایران در جنگ ۱۲ روزه نتیجه آمادگی‌های قبلی، طرح‌ریزی دقیق و توانمندی‌های دفاعی بود که با مجاهدت‌های شهدا و هدایت‌های مقام معظم رهبری به دست آمده است.

منبع: مهر