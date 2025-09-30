باشگاه خبرنگاران جوان - افشین رمضی، مدیر دبیرخانه دائمی المپیاد بین‌المللی نانو، درباره تجربه‌های گذشته این دبیرخانه در برگزاری المپیاد‌های ملی نانو، به برگزاری شانزدهمین دوره این المپیاد اشاره کرد و از برنامه‌ریزی برای تولید المپیاد نانو در سطح بین‌المللی خبر داد.

او گفت: با توجه به فعالیت‌های مختلف در حوزه تحصیلات تکمیلی نانو، تصمیم بر این است که اولین دوره المپیاد بین المللی نانو برای دانشجویان در سال ۱۳۹۸ به میزبانی ایران برگزار شود. این المپیاد هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، اما به دلیل بیماری بیماری، دوره دوم در سال ۲۰۲۰ (۱۴۰۰ شمسی) به میزبانی دانشگاه سلطان قابوس عمان برگزار می‌شود، لغو شد. سال گذشته، کشور مالزی به عنوان دومین میزبان این المپیاد انتخاب شد و سال آینده نیز تایوان میزبان سومین دوره خواهد بود.

مدیر دبیرخانه دائمی المپیاد بین‌المللی نانو همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری المپیاد نانو در سطح دانش‌آموزی خبر داد و افزود: با توجه به سابقه ۱۶ ساله ایران در برگزاری المپیاد‌های نانو، دبیرخانه دائمی این المپیاد در ستاد توسعه فناوری نانو مستقر شده و با حمایت باشگاه جوان، موفق به میزبانی اولین المپیاد بین‌المللی دانشجویان نانو دوره دانش‌آموزان به صورت مجازی است.

او اظهار کرد: این المپیاد با حضور ۲۰ کشور از ۵ قاره جهان برگزار می‌شود و نمایندگانی از مانند آلمان، بنگلادش، اردن، کویت، مالزی، عمان، پاکستان، فلسطین، رومانی، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، تایلند، تونس، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ونزوئلا، هند، استرالیا و ایران در این رویداد برگزار می‌کنند.

رمضی تصریح کرد: آزمون این المپیاد به صورت مجازی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان ۷۰ ساعت فرصت دارند تا ویدیو‌های خود را که شامل مدل‌های تجاری برای حل چالش‌های زیست‌محیطی است، بارگذاری کنند. نتایج این المپیاد پس از بررسی هیأت داوران، در هفته آینده اعلام خواهد شد. این رویداد نه تنها به ترویج علم نانو در بین دانش‌آموزان کمک می‌کند، بلکه به ایجاد شبکه‌ای از ارتباطات علمی و فرهنگی بین دیگر می‌انجامد.