طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، استان کرمانشاه در شهریور ۱۴۰۴، با نرخ تورم سالانه ۳۴.۲ درصد، دومین استان با کمترین تورم کشور باقی ماند.

بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کشور (شاخص قیمت در یک سال منتهی به شهریورماه) با ۱.۲ واحد درصد افزایش، به ۳۷.۵ درصد رسید.
در همین حال، استان کرمانشاه با ثبت نرخ تورم سالانه ۳۴.۲ درصد، همچنان عنوان دومین استان با کمترین نرخ تورم کشور را حفظ کرده است؛ رقمی که ۳.۳ درصد کمتر از میانگین کشوری است.
در مقایسه با استانهای کردنشین، کرمانشاه وضعیت به مراتب بهتری دارد. تورم سالانه استانهای کردستان، ایلام و آذربایجان غربی به ترتیب ۴۰، ۴۱.۱ و ۴۱.۳ درصد گزارش شده که ۸ تا ۹ درصد بالاتر از کرمانشاه است.
استان کرمانشاه با حدود ۲ میلیون نفر جمعیت یک و نیم درصد از مساحت و ۲.۴ جمعیت ایران را در بر میگیرد و براساس آخرین تقسیمات کشوری دارای ۱۴ شهرستان با نامهای کرمانشاه، اسلامآباد غرب، پاوه، جوانرود، سنقر و کلیایی، سرپلذهاب، کنگاور، گیلانغرب، هرسین، صحنه، قصرشیرین، دالاهو، ثلاث باباجانی و روانسر است.
بر اساس دادههای سرشماری سال ۱۳۹۵ میزان شهرنشینی در استان کرمانشاه ۷۲ درصد است؛ این استان بافت قومی و مذهبی دارد و اقوام کُرد، لک و ترک و همچنین مذاهب و فرق اهل تسنن، تشیع و اهل حق در این استان سکونت دارند.
استان کرمانشاه به لحاظ جغرافیای سیاسی اهمیت راهبردی داشته و افزون بر ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با ۲ بخش کُردنشین و عرب نشین کشور عراق دارد و جزو استانهای مهم کشور محسوب میشود.
استان کرمانشاه در برخی محافل عمومی به عنوان «هندوستان ایران» شناخته میشود، زیرا در یک زمان مشخص دارای آب و هوای چهار فصل است و اقوام مذاهب مختلف، آداب و سنن و رسوم متعدد و متنوع، زبانها و گویشهای متفاوت و پوششهای هزار رنگ و سنتهای جذابی دارد.
کرمانشاه از پیشینه باستانی نیز برخوردار است و سنگ نوشتهها و بناهای تاریخی دوران قبل از اسلام و دیگر دورههای تاریخی نشان از وجود فرهنگ و تمدن در این دیار دارد.
استان کرمانشاه همچنین چهار هزار و ۲۰۰ اثر ثبت ملی شده و ۲ اثر ثبت شده جهانی (کتیبه بیستون و منطقه اورامانات) دارد و با توجه به داشتن راهآهن، فرودگاه و زیرساختهای ارتباطی شرایط مناسبی برای توسعه گردشگری دارد.
کرمانشاه به سبب درگیری مستقیم در هشت سال جنگ تحمیلی و اشغال بخشهای غربی آن توسط دشمن بعثی و حوادث مخرب بعدی همچون زلزلههای مهیب و کم برخوداری تاریخی ادوار قبل از آن دچار یک عقب ماندگی تاریخی و چالشهای اجتماعی است.
