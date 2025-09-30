باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا اندکی پس از آنکه وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که نیروی دریایی ایتالیا برای جلوگیری از «حادثه دیپلماتیک» با اسرائیل، ناوگان جهانی صمود را که به سمت غزه در حرکت است، ترک خواهد کرد، از این ناوگان خواست تا فوراً ماموریت خود را متوقف کند.

ملونی مدعی شد که طرح ترامپ امید تازه‌ای برای صلح به ارمغان آورده است و استدلال کرد که ماموریت این ناوگان می‌تواند باعث رویارویی با اسرائیل شود و «تعادل شکننده» فعلی را بر هم بزند.

ملونی در بیانیه‌ای گفت: «بسیاری از برهم زدن طرح ترامپ خوشحال خواهند شد. من می‌ترسم که تلاش ناوگان برای شکستن محاصره دریایی اسرائیل بهانه‌ای برای این کار فراهم کند. همچنین به همین دلیل، معتقدم که ناوگان باید اکنون متوقف شود.»

منبع: الجزیره