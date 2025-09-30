عیادت استاندار سمنان از دانشجویان مصدوم حادثه تلخ اتوبوس / برخورد قاطع با مقصران حادثه

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد کولیوند شامگاه سه‌شنبه پس از عیادت دانشجویان مصدوم حادثه در بیمارستان کوثر سمنان اظهار کرد: سلامت و درمان مصدومان این سانحه، در اولویت فوری دستگاه‌های اجرایی و درمانی استان است و با جدیت پیگیری می‌شود.

وی افزود: فرج‌الله ایلیات، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان، به‌عنوان مسوول ویژه بررسی تمام ابعاد و زوایای حادثه تعیین شده و موظف است گزارش کامل را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهد.

استاندار سمنان با ابراز همدردی با خانواده جان‌باختگان تصریح کرد: به هیچ عنوان از کنار این حادثه به سادگی عبور نخواهیم کرد و هر فرد یا نهادی که در وقوع این سانحه قصور یا کوتاهی داشته باشد، بدون هیچ‌گونه ملاحظه و اغماض به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، حادثه اتوبوس سرویس دانشجویی در جاده سمنان به سرخه که صبح امروز رخ داد، شامل ۱۴ سرنشین بوده که از این تعداد، ۱۲ نفر به دلیل حادثه دچار مصدومیت شدند و متأسفانه دو دانشجوی زن در این سانحه جان خود را از دست دادند.

حادثه در ساعت ۷:۴۰ دقیقه صبح امروز و در کیلومتر ۶ جاده سمنان به سرخه رخ داد و پیش از وقوع این حادثه، یک دستگاه تریلی دچار تصادف شده بود که اتوبوس پس از برخورد با آن، از مسیر منحرف شد.