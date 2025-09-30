باشگاه خبرنگاران جوان - محمدسعید اربابی اظهار کرد: توافقنامه اجرایی ورود موقت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی و پنج سال ساخت خارجی به منطقه آزاد چابهار با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا به امضا رسیده است. این اقدام زمینه را برای واردات قانونی و موقت خودروهای خارجی در منطقه آزاد چابهار فراهم میکند.
وی افزود: امضای این توافقنامه با حضور فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا و با هماهنگی استاندار سیستان و بلوچستان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و فرماندهان انتظامی استان انجام شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار هدف از این اقدام را تسهیل فعالیتهای اقتصادی، ارتقای خدمات حملونقل و افزایش جذابیت گردشگری منطقه عنوان کرد و گفت: با آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی، محدودیتهای گذشته در ورود این خودروها برداشته شده و ساکنان و فعالان اقتصادی منطقه میتوانند از این فرصت استفاده کنند.
هیچگونه محدودیت قانونی برای تردد خودروهای منطقه آزادچابهار در سیستان و بلوچستان وجود ندارد
اربابی همچنین با اشاره به برخی اخبار منتشر شده درباره ممنوعیت تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار در سطح سیستان و بلوچستان، تأکید کرد که هیچگونه محدودیت قانونی برای تردد این خودروها در سطح استان وجود ندارد.
وی توضیح داد؛ شورای راهبردی سیستان و بلوچستان نهادی استراتژیک با ترکیب اعضای کلیدی شامل نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق، رئیس کل دادگستری و مدیرکل اطلاعات بوده و با حمایت رهبر معظم انقلاب تشکیل شده است.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار ادامه داد: مصوبه این شورا مبنی بر اجازه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار ضمانت قانونی دارد و ساکنان منطقه میتوانند بدون هیچ مانع قانونی خودروهای خود را در سطح استان استفاده کنند.
به گفته وی، با اجرای این توافق و رفع محدودیتهای قانونی، منطقه آزاد چابهار گام بلندی در مسیر جذب سرمایهگذاری، توسعه اقتصادی و گردشگری برداشته و زیرساختهای حملونقل و رفاهی منطقه تقویت خواهد شد.
