ژوزف کابیلا توسط یک دادگاه نظامی که او را به جرایم جنگی، غارت اموال و جنایت علیه بشریت محکوم کرده بود، به صورت غیابی به اعدام محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ژوزف کابیلا، رئیس جمهور سابق جمهوری دموکراتیک کنگو روز سه‌شنبه توسط یک دادگاه نظامی که او را به جرایم جنگی، غارت اموال و جنایت علیه بشریت محکوم کرده بود، به صورت غیابی به اعدام محکوم شد.

این پرونده به نقش ادعایی او در حمایت از پیشروی شورشیان M۲۳ تحت حمایت رواندا در شرق ناآرام کنگو مربوط می‌شود. کابیلا، که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ رهبری کنگو را بر عهده داشت، هرگونه تخلفی را رد کرده و گفته است که قوه قضائیه سیاسی شده است.

ژوزف موتومبو کاتالایی، رئیس دادگاه کینشاسا گفت که کابیلا به اتهاماتی از جمله قتل، تجاوز جنسی، شکنجه و شورش مجرم شناخته شد.

کابیلا در دادگاه شرکت نکرد و وکیل مدافعی نداشت. نه او و نه نمایندگانش برای اظهار نظر در دسترس نبودند. محل اختفای او بلافاصله مشخص نشد. 

کاتالایی هنگام صدور حکم گفت: «با اعمال ماده ۷ قانون مجازات نظامی، این قانون یک حکم واحد، یعنی شدیدترین حکم، یعنی مجازات اعدام را اعمال می‌کند.»

همچنین به او دستور داده شد که حدود ۵۰ میلیارد دلار خسارت مختلف به دولت و قربانیان بپردازد.

این حکم می‌تواند به اختلافات بیشتر در این کشور وسیع و غنی از مواد معدنی آفریقای مرکزی که دهه‌ها درگیری را تحمل کرده است، دامن بزند.

کابیلا تقریباً دو دهه در قدرت بود و تنها پس از اعتراضات مرگبار علیه او کناره‌گیری کرد. از اواخر سال ۲۰۲۳، او عمدتاً در آفریقای جنوبی اقامت داشته است، اگرچه در ماه مه در گوما در شرق کنگو که تحت کنترل شورشیان بود، ظاهر شد.

همزمان با پیشروی M۲۳ در بوکاوو، دومین شهر بزرگ شرق کنگو در ماه فوریه، تشیسکدی، چانشین وی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که کابیلا از این شورش حمایت کرده است.

M۲۳ اکنون بخش بزرگی از استان‌های کیوو شمالی و کیوو جنوبی را کنترل می‌کند. این درگیری‌ها امسال هزاران کشته و صد‌ها هزار آواره بر جای گذاشته است. منابع به رویترز گفته‌اند که دو طرف در ماه ژوئن توافق صلحی را با میانجیگری ایالات متحده امضا کردند، اگرچه هر دو در حال تقویت مواضع خود هستند و یکدیگر را به خاطر نقض این توافق سرزنش می‌کنند.

رواندا که مدت‌هاست کمک به M۲۳ را انکار می‌کند، می‌گوید نیروهایش در دفاع از خود در برابر ارتش کنگو و شبه‌نظامیان قومی هوتو مرتبط با نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ عمل می‌کنند.

دولت تشیسکدی برای تعلیق حزب سیاسی کابیلا و توقیف دارایی‌های رهبران آن اقدام کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: حکم اعدام ، کنگو
خبرهای مرتبط
داعش ۵۰ نفر را در یک مراسم خاکسپاری در کنگو قتل عام کرد
مخالفت روبیو با به رسمیت شناختن فلسطین در تماس تلفنی با همتای فرانسوی
۱۹۳ کشته در دو حادثه واژگونی قایق در شمال غربی کنگو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طرح صلح ترامپ برای غزه: نجات نتانیاهو و دفن رویای کشور فلسطین
جسد سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه در پاریس پیدا شد
بازگشت استعمار پیر: تونی بلر، چهره‌ای منفور در فلسطین، مأمور اداره غزه می‌شود
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
حماس بررسی طرح صلح ترامپ برای غزه را آغاز کرد
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
برکناری سراج‌الدین حقانی از وزارت کشور طالبان
بسته‌شدن گذرگاه تورخم در پی قطع اینترنت افغانستان
آخرین اخبار
صدور حکم غیابی اعدام برای رئیس جمهور سابق کنگو
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
زلزله شدید ۶ ریشتری اندونزی را لرزاند
قطر: مواردی در طرح ترامپ نیاز به شفاف‌سازی و مذاکره دارد
اوپک گزارش‌ها در مورد افزایش تولید نفت را رد کرد
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
آمریکا سیستم‌های ضد پهپاد به دانمارک ارسال می‌کند
کشته شدن ۹ نفر در حادثه‌ای در نیروگاه برق چنای هند
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
عربستان آمادگی خود را برای همکاری با آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس در غزه اعلام کرد
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
جمهوری چک ورود دیپلمات‌های روسی را محدود می‌کند
۲ زخمی در پی عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری
جسد سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه در پاریس پیدا شد
بسته‌شدن گذرگاه تورخم در پی قطع اینترنت افغانستان
برکناری سراج‌الدین حقانی از وزارت کشور طالبان
طرح استراتژیک آسه آن برای کاهش وابستگی تجاری به آمریکا
بازگشت استعمار پیر: تونی بلر، چهره‌ای منفور در فلسطین، مأمور اداره غزه می‌شود
قطر: عذرخواهی اسرائیل اعتراف به گناه است
حماس بررسی طرح صلح ترامپ برای غزه را آغاز کرد
روسیه در واکنش به طرح ترامپ: خواهان نتیجه صلح‌آمیز در خاورمیانه هستیم
طرح صلح ترامپ برای غزه: نجات نتانیاهو و دفن رویای کشور فلسطین
نخاله: طرح ترامپ-نتانیاهو، نقشه آمریکا برای انفجار منطقه است
واکنش جنبش احرار به طرح ترامپ: ابزاری برای نجات نتانیاهو است
کشتی باری در عدن همچنان می‌سوزد
سقوط قیمت نفت درپی انتظار برای افزایش تولید اوپک پلاس