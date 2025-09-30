ژوزف کابیلا توسط یک دادگاه نظامی که او را به جرایم جنگی، غارت اموال و جنایت علیه بشریت محکوم کرده بود، به صورت غیابی به اعدام محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ژوزف کابیلا، رئیس جمهور سابق جمهوری دموکراتیک کنگو روز سه‌شنبه توسط یک دادگاه نظامی که او را به جرایم جنگی، غارت اموال و جنایت علیه بشریت محکوم کرده بود، به صورت غیابی به اعدام محکوم شد.

این پرونده به نقش ادعایی او در حمایت از پیشروی شورشیان M۲۳ تحت حمایت رواندا در شرق ناآرام کنگو مربوط می‌شود. کابیلا، که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ رهبری کنگو را بر عهده داشت، هرگونه تخلفی را رد کرده و گفته است که قوه قضائیه سیاسی شده است.

ژوزف موتومبو کاتالایی، رئیس دادگاه کینشاسا گفت که کابیلا به اتهاماتی از جمله قتل، تجاوز جنسی، شکنجه و شورش مجرم شناخته شد.

کابیلا در دادگاه شرکت نکرد و وکیل مدافعی نداشت. نه او و نه نمایندگانش برای اظهار نظر در دسترس نبودند. محل اختفای او بلافاصله مشخص نشد.

کاتالایی هنگام صدور حکم گفت: «با اعمال ماده ۷ قانون مجازات نظامی، این قانون یک حکم واحد، یعنی شدیدترین حکم، یعنی مجازات اعدام را اعمال می‌کند.»

همچنین به او دستور داده شد که حدود ۵۰ میلیارد دلار خسارت مختلف به دولت و قربانیان بپردازد.

این حکم می‌تواند به اختلافات بیشتر در این کشور وسیع و غنی از مواد معدنی آفریقای مرکزی که دهه‌ها درگیری را تحمل کرده است، دامن بزند.

کابیلا تقریباً دو دهه در قدرت بود و تنها پس از اعتراضات مرگبار علیه او کناره‌گیری کرد. از اواخر سال ۲۰۲۳، او عمدتاً در آفریقای جنوبی اقامت داشته است، اگرچه در ماه مه در گوما در شرق کنگو که تحت کنترل شورشیان بود، ظاهر شد.

همزمان با پیشروی M۲۳ در بوکاوو، دومین شهر بزرگ شرق کنگو در ماه فوریه، تشیسکدی، چانشین وی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که کابیلا از این شورش حمایت کرده است.

M۲۳ اکنون بخش بزرگی از استان‌های کیوو شمالی و کیوو جنوبی را کنترل می‌کند. این درگیری‌ها امسال هزاران کشته و صد‌ها هزار آواره بر جای گذاشته است. منابع به رویترز گفته‌اند که دو طرف در ماه ژوئن توافق صلحی را با میانجیگری ایالات متحده امضا کردند، اگرچه هر دو در حال تقویت مواضع خود هستند و یکدیگر را به خاطر نقض این توافق سرزنش می‌کنند.

رواندا که مدت‌هاست کمک به M۲۳ را انکار می‌کند، می‌گوید نیروهایش در دفاع از خود در برابر ارتش کنگو و شبه‌نظامیان قومی هوتو مرتبط با نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ عمل می‌کنند.

دولت تشیسکدی برای تعلیق حزب سیاسی کابیلا و توقیف دارایی‌های رهبران آن اقدام کرده است.

منبع: رویترز