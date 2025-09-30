حریف قزاق نتوانست مقابل جادوی کیلیان امباپه مقاومت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین هفته از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری ۲ بازی آغاز شد و در مهم‌ترین بازی، رئال مادرید در آلماآتی قزاقستان به مصاف غیرت رفت که با پنج گل به پیروزی رسید.

کهکشانی‌ها بعد از تحقیر و خوردن پنج گل در داربی مادرید، در این بازی با ترکیبی از بازیکنان اصلی و ذخیره وارد میدان شدند، با این وجود نمایشی پرقدرت و مسلط ارائه کردند. امباپه با درخشش خیره‌کننده‌اش هت‌تریک کرد و کاماوینگا و براهیم دیاس گل‌های چهارم و پنجم را به ثمر رساندند تا رئال مادرید با نتیجه ۵ بر صفر برنده میدان باشد و ۶ امتیازی شود.

در دیگر مسابقه آتالانتای ایتالیا که در بازی اول مقابل پاری سن ژرمن شکست خورده بود، توانست دو بر یک در برگامو کلوب بروژ بلژیک را شکست دهد. تیم مهمان در نیمه نخست پیش افتاد، اما شاگردان ایوان یوریچ در نیمه دوم کامبک زدند و با گل‌های سامارژیچ (پنالتی) و پاسالیچ به پیروزی رسیدند.

رگ غیرت رئالی‌ها بعد از تحقیر در داربی مادرید باد کرد/ پیروزی سخت آتالانتا در برگامو+ فیلم
