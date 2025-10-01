در شب شکست لیورپول، تیم‌های اینتر، بایرن مونیخ، چلسی و اتلتیکو مادرید پیروز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در ادامه دیدار‌های هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا، از ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه، ۷ دیدار برگزار شد.

تیم لیورپول در استانبول مهمان گالاتاسرای ترکیه بود که با یک گل شکست خورد. تک گل ویکتور اوسیمن از روی نقطه پنالتی، این پیروزی را برای تیم ترکیه‌ای که در هفته اول لیگ قهرمانان ۵ گل از اینتراخت فرانفکورت خورده بود، به ارمغان آورد.

اینتراخت فرانکفورت آلمان هم که بازی‌های این فصلش به طرز عجیبی پرگل بوده و در سه بازی آخرش ۲۳ گل رد و بدل شده، دیدار امشبش هم در مادرید و مقابل اتلتیکو پرگل بود، اما این بار درست برعکس بازی هفته اولش در لیگ قهرمانان، پنج بر یک شکست خورد. اتلتیکو که ابتدای هفته پنج گل به رئال در داربی مادرید زده بود، کاملا روی فرم آمده و با گل‌های راسپادوری، لی نورمند، گریزمن، سیمئونه و آلوارز (پنالتی) گلزنان اتلتیکو در این بازی بودند. شاگردان سیمئونه در بازی اولشان در لیگ قهرمانان از لیورپول باخته بودند و حالا به نخستین سه امتیازشان دست یافتند.

تیم چلسی در شب بازگشت ژوزه مورینیو به ورزشگاه استفمفوردبریج لندن با یک گل شاگردان این مربی پرتغالی در تیم بنفیکا را شکست داد. یک گل به خودی از ریچارد ریوس باعث شد تا مورینیو دست خالی خانه قدیمش را ترک کند.

اینتر ایتالیا در یک دیدار راحت با سه گل اسلاویا پراگ جمهوری چک را در سن سیروی میلان شکست داد. لائوتارو مارتینز ۲ بار و دومفرایز گلزنان نراتزوری در این بازی بودند تا شاگردان کریسیتین کیوو ۶ امتیازی شوند.

بایرن مونیخ هم در قبرس به دردسر نیفتاد و پنج بر یک پافوس را در هم کوبید. هری کین (۱۵)، (۳۵)، رافائل گریرو (۲۱)، نیکولاس جکسون (۳۰)، مایکل اولیسه (۶۹) گل‌های بایرن را زدند تا شاگردان کمپانی هم با ۶ امتیازی و تفاضل گلی بهتر نسبت به سایر رقبای ۶ امتیازی، به صدر جدول ۳۶ تیمی لیگ قهرمانان برسند.

مصاف بوده نروژ و تاتنهام انگلیس در یکی از شمالی‌ترین نقاط قاره اروپا در شبی که میزبان یک پنالتی هم از دست داد، با تساوی ۲-۲ به پایان رسید و مارسی فرانسه هم با چهار گل آژاکس هلند را در هم کوبید.

