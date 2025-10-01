شباب الاهلی با تک گل ستاره ایرانی خود دست به کار بزرگی زد و الاتحاد را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در ادامه دیدار‌های هفته دوم لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب قاره دیشب دو دیدار برگزار شد که در بازی مهمتر، الاتحاد عربستان در جده و با ستارگان گرانقیمتش با یک گل از شباب الاهلی امارات شکست خورد.

سعید عزت الهی هافبک ایرانی شباب الاهلی تک گل این بازی را به ثمر رساند.

تیم اماراتی که هفته اول مقابل تراکتور مساوی کرده بود، چهار امتیازی شد و الاتحاد که با اخراج لوران بلان امشب با هدایت موقت حسن خلیفه به میدان آمده بود، حالا دو شکست پیاپی قعرنشین است.

در دیگر مسابقه مصاف السد قطر و الشارجه امارات با تساوی یک بر یک به پایان رسید.