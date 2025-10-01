باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ابراهیم اسدی بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس درباره اینکه شرایط این روزهای سرخپوشان با سرمربیگری وحید هاشمیان را چطور میبیند و بعضی از هواداران خواستار کنار رفتن هاشمیان هستند و برخی دیگر خواهان فرصت به این مربی هستند، اظهار کرد: به نظرم دادن فرصت به هاشمیان حرف اول را میزند. به هر حال زمان باید بدهند تا بازیکنان پرسپولیس هم با خصوصیات اخلاقی هاشمیان سازگار شوند و هم با کارهای تاکتیکی ایشان آشنا شوند. البته هواداران هم سطح توقعشان خیلی بالا است، چون پرسپولیس تیم بزرگی است و همیشه دوست دارند تیمشان در صدر جدول باشد. ان شا الله این اتفاق میافتد و آرزوی موفقیت برایشان دارم.
اسدی درباره اینکه بازیکنان خارجی که به لیگ ایران آمدند باکیفیت هستند، گفت: نه، بیفوما که در استقلال خوزستان میدیدیم، آن بازیکن را در پرسپولیس نمیبینیم. شاید بیفوما جایگاهش عوض شده است و یا شرایط تمرینات طوری هست که هنوز در سیستم پرسپولیس جا نیفتاده است. به نظرم باکیچ بازیکن خوبی است و شوتزن هست و باید از این بازیکن به نحو احسن استفاده شود. به نظرم پست شماره ۸ ما خالی است و علی علیپور در این سیستم در خط جلو تنها بازی میکند. امیدوارم آنالیزورهای تیم طوری کار کنند که پرسپولیس را در شرایط هجومیتر قرار بدهند.
او درباره اینکه به نظرش پرسپولیس الان قشنگ بازی میکند، گفت: یک موقعی میگفتند که پرسپولیس قشنگ، زیبا و جذاب بازی میکند، اما واقعیت این است که الان زیبا بازی نمیکند، چون بستری که بازیکنان برای حمله کردن میخواهند ایجاد کنند فراهم نمیشود و در ضد حملات ضربه میخورند. ان شا الله بستری فراهم شود تا بازیکنان از لحاظ عملکرد و موقعیت، شرایطی به دست آورند که هواداران ما راضی شوند.