رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراغه از مرمت مسجد تاریخی چهل ستون ملارستم این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-جواد محرم پور گفت: مرمت بزرگترین مسجد چوبی دوره صفویه شامل اصلاح ازاره‌های سنگی، آجر‌های فرسوده نمای بیرونی، بندکشی خواهد بود.

وی افزود: همچنین کتیبه گچی ورودی، هشتی، محوطه سازی و کف سازی محیط پیرامون مسجد اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: طرح مرمت مسجد تاریخی ملارستم با تخصیص ۲ میلیارد تومان اعتبار از یک ماه پیش آغاز شده است.

رئیس میراث فرهنگی مراغه خاطرنشان کرد: مسجد ملارستم مراغه با داشتن چهل ستون بزرگترین مسجد چوبی دوره صفویه در کشور است.

وی افزود: شبستان این مسجد، برروی ستون‌های چوبی با تزئینات زیبای طرح گل و بوته و تزئینات مقرنس قرار گرفته است.

محرم پور گفت: چهار نمای آجری در اضلاع چهارگانه و داشتن هشتی ورودی از دیگر ویژگی‌های این مسجد تاریخی ارزشمند است.

وی افزود: تحقیقات نشان می‌دهد مسجد ملا رستم مراغه الگویی برای ساخت بنا‌های دوره صفویه شامل کاخ چهل ستون و عالی قاپوی اصفهان و عمارت چهل ستون قزوین است.

مسجد ملارستم مراغه سال ۱۳۸۲ به شماره ۸۹۰۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

شهر مراغه ۱۱ مسجد تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی دارد که سقف بیشتر این مساجد چوبی است.

ایرانی‌ها ۲ برابر متوسط جهانی برق مصرف می‌کنند
