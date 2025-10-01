مدیرکل هواشناسی قم با ااعلام هشدار زرد هواشناسی از وزش باد نسبتا شدید و غبار محلی در قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-مدیرکل هواشناسی قم با اشاره به هشدار زرد هواشناسی، گفت: از امروز چهارشنبه تا جمعه، سرعت وزش باد در استان افزایش مییابد و در پارهای نقاط احتمال گردوخاک محلی وجود دارد.
مهران حیدری افزود: کمینه و بیشینه دما در روز چهارشنبه به ترتیب ۱۶ و ۳۳ درجه سانتیگراد خواهد بود و روز پنجشنبه با ادامه وزش باد به نسبت شدید، دما کاهش مییابد.
وی اضافه کرد: روز پنجشنبه کمینه ۱۴ و بیشینه به ۳۰ درجه سانتیگراد و سرعت وزش باد نیز به ۵۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
وی با بیان روز شنبه هفته آینده نیز جو آرامی برقرار خواهد بود، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته، خنکترین صبح در پلنگ دره با ۱۲.۲ درجه و گرمترین بعدازظهر در فدک با ۳۶.۶ درجه سانتیگراد ثبت شد.
به گفته حیدری از امروز چهارشنبه کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.