باشگاه خبرنگاران جوان-اکبر بهنام‌جو در جلسه شورای تامین مسکن قم در تالار امام جواد (ع) استانداری اظهار کرد: ساخت واحد‌های مسکن کارگری در مجاورت کارخانه‌ها و مراکز تولیدی، باعث دسترسی آسان کارگران به محل کار شده، و جذابیت طرح را افزایش می‌دهد.

وی افزود: ساخت و نظارت بر طرح‌ها با همکاری بنیاد مسکن، نظام مهندسی و پیمانکاران متخصص ادامه دارد و بخشی از واحد‌ها تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

بهنام‌جو همچنین بر مشارکت شهرداری در تکمیل زیرساخت‌های شهری تاکید کرد و گفت: شهرداری باید سهم ۵۰ درصدی خود را در طرح عملیاتی کند و زمینه ایجاد فضای سبز، پارک‌ها، ایستگاه آتش‌نشانی و مراکز خدماتی از جمله نانوایی و فروشگاه را فراهم آورد تا ساکنان به خدمات عمومی کامل دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت تامین منابع مالی و اعتبارات بانکی خاطرنشان کرد: تکمیل زیرساخت‌های برق، مخابرات و سایر خدمات ضروری باید در اولویت کاری دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد تا شرایط مناسب برای سکونت کارگران فراهم شود.

استاندار قم یادآور شد: با همکاری پیمانکاران و استفاده از ظرفیت کارگران مناطق سردسیر در فصل زمستان، سرعت اجرای طرح‌ها افزایش یافته و نتایج ملموسی حاصل خواهد شد.

بیش از ۱۰ هزار واحد مسکن کارگری در قم در دست احداث است که بخشی از این واحد‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد.

منبع:استانداری قم